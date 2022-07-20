Шубенков — о критике Магучих: Ласицкене очень переживает по поводу ситуации в мире

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков ответил на критику украинки Ярославы Магучих в адрес олимпийской чемпионки в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене.

«Магучих говорит: «Русские ничего не понимают». А Магучих в 20 лет понимает, как устроен мир? Если да, то она большая молодец. Маша Ласицкене очень переживает по поводу ситуации со спецоперацией», — цитирует Шубенкова Metaratings.

Он напомнил, что Ласицкене написала письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, чтобы «сделать хоть что-то».

«Хотя и до этого было написано много писем, сказано много слов, в том числе и мной», — добавил Шубенков.

Магучих заявила, что Ласицкене больше не является её кумиром. Она подчеркнула, что у украинских спортсменов «больше нет никаких отношений с российскими атлетами».

Напомним, после летних Олимпийских игр в Токио на Украине разгорелся скандал из-за совместного фото бронзового призёра соревнований Магучих с Ласицкене, выигравшей золотую медаль.

Ранее сообщалось, что украинским спортсменам рекомендовали не стоять рядом с россиянами с флагом на Олимпиаде-2022 в Пекине.