Украинка Магучих заявила, что Ласицкене больше не является её кумиром

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заявила, что перестала общаться с олимпийской чемпионкой россиянкой Марией Ласицкене.
Украинка Магучих заявила, что Ласицкене больше не является её кумиром
  • Gettyimages.ru
  • © Ezra Shaw

«Мария обратилась с письмом к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху только через три месяца. И это всё, что она написала. Очень плохо. У меня больше нет кумира. Я знаю, что являюсь кумиром для многих украинских прыгунов. И ради них я хочу стать лучше», — цитирует Магучих NRK.

Магучих подчеркнула, что у украинских спортсменов «больше нет никаких отношений с российскими атлетами».

«До 24 февраля все общались между собой, но потом всё изменилось. Никто из них ничего не написал. Они молчали», — сказала она.

Напомним, после летних Олимпийских игр в Токио на Украине разгорелся скандал из-за совместного фото бронзового призёра соревнований Магучих с Ласицкене, выигравшей золотую медаль. 

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

Ранее сообщалось, что украинским спортсменам рекомендовали не стоять рядом с россиянами с флагом на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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