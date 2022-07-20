В секторе и за его пределами: как Магучих дважды проиграла Паттерсон на ЧМ по лёгкой атлетике в отсутствие Ласицкене

Ярослава Магучих не смогла стать чемпионкой мира по прыжкам в высоту даже в отсутствие Марии Ласицкене. Украинка уступила по попыткам Элеанор Паттерсон и заняла второе место. При этом она проиграла сопернице не только в секторе, но и за его за пределами, отличившись политизированными высказываниями на фоне сдержанной позиции австралийки.

Украинка Ярослава Магучих потерпела сенсационное поражение на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в американском Юджине. 20-летняя спортсменка не справилась с напряжением и уступила по попыткам австралийке Элеанор Паттерсон. Причём проиграла она не только в секторе, но и в информационном поле, в очередной раз выставив напоказ свою политическую позицию.

По окончании соревнований в прыжковом секторе Паттерсон спросили, что она думает по поводу отстранения российских легкоатлетов и в частности трёхкратной чемпионки мира Марии Ласицкене, которая не смогла защитить титул в этом году.

Австралийка призналась, что не поддерживает жёсткие санкции в адрес атлетов, поскольку, по её мнению, спорт должен оставаться вне политики.

«Это сложный вопрос, не стану лгать. Ты видишь обе стороны этой истории. В то же время ты не видишь её целиком. Всегда неприятно, если человек с таким огромным талантом и наградами здесь не присутствует. Но, в конце концов, спорт стал очень политизированным. Очевидно, что события на Украине очень публичны и хорошо освещаются. К сожалению, другие конфликты не так освещены. К сожалению, мы как общество отстраняемся от других конфликтов и не обращаем на них внимания. Но я никогда не хотела бы легкомысленно относиться к решению об исключении целой нации», — сказала Паттерсон.

Позиция новоиспечённой чемпионки мира выглядит куда более здравой, чем высказывания Магучих, прозвучавшие накануне соревнований. В частности, она заявила, что не хотела бы встречаться в секторе с россиянками. Также Ярослава призналась, что больше не считает Ласицкене своим кумиром, так как та недостаточно активно выражала свою поддержку украинским атлетам.

«Мария обратилась с письмом к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху только через три месяца. И это всё, что она написала. Очень плохо. У меня больше нет кумира. Я знаю, что являюсь кумиром для многих украинских прыгунов. И ради них я хочу стать лучше», — отметила бронзовый призёр токийской Олимпиады.

Она призналась, что её общение с российскими атлетами прервалось после 24 февраля. «Никто из них ничего не написал. Они молчали. Многие из них говорят, что это не их проблема... Они не понимают, что происходит», — подчеркнула Магучих.

На выпад украинки отреагировал экс-чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

«Магучих говорит: «Они ничего не понимают». А она в 20 лет понимает, как устроен мир? Если да, то она большая молодец. Маша очень переживает по поводу ситуации со спецоперацией. Она написала письмо Баху, чтобы сделать хоть что-то. Хотя и до этого было написано много писем, сказано много слов, в том числе и мной», — приводит слова Шубенкова Мetaratings.

Цена попытки

В отсутствие титулованной россиянки Магучих считалась главным фаворитом чемпионата мира. Украинка была обладательницей лучшего результата сезона (2,03 метра), соперницы же, напротив, не блистали.

Выше двух метров этим летом не прыгал никто, а ближе всех к этой отметке подобралась её соотечественница Ирина Геращенко — 1,98. Кроме того, на пяти предыдущих турнирах Магучих потерпела лишь одно поражение — на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Что символично, победу там одержала именно Паттерсон, которая нанесла поражение украинке и в Юджине.

По сути, исход борьбы решила одна неудачная попытка Магучих на отметке 2,02 метра. Ярослава не справилась с задачей с первого захода, а соперница уверенно перемахнула через планку, захватив лидерство. Высота 2,04 не покорилась ни одной из девушек, хотя украинка в последней попытке была очень близка к успеху. Она уже перелетела через планку, но всё-таки неудачно задела её ногой. Таким образом, второй раз подряд Магучих довольствуется серебром мирового первенства. В 2019 году на турнире в Дохе она также по попыткам проиграла Ласицкене, но тогда ей удалось взять 2,04.

А 26-летняя австралийка на турнире в Юджине буквально прыгнула выше головы, потому что раньше она ни разу в карьере не улетала даже на два метра на официальных соревнованиях на открытом воздухе, не говоря уже о более высоком результате.