Паттерсон — об отстранении Ласицкене: спорт стал слишком политизированным

Австралийская прыгунья в высоту Элинор Паттерсон высказалась об отстранении олимпийской чемпионки россиянки Марии Ласицкене от международных соревнований.

«Ты видишь обе стороны этой истории, но не видишь всю историю одновременно. Всегда неприятно, когда кого-то с таким талантом и наградами здесь нет. Но, в конце концов, спорт стал слишком политизированным», — приводит слова Паттерсон The San Diego Union-Tribune.

Она также выразила сожаление, что другие конфликты не так хорошо освещены, как ситуация на Украине. По её словам, она не хочет легкомысленно относиться к решению об исключении целой нации.

World Athletics 1 марта запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.

При этом Всероссийская федерация лёгкой атлетики с 2015 года лишена членства в международной федерации. По этой причине российские легкоатлеты могли выступать только в нейтральном статусе.

Ранее украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заявила, что перестала общаться с Ласицкене.