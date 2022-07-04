Легкоатлет Шубенков пропустит Гран-при Московской области

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Тренер Сергей Клевцов сообщил, что чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков пропустит Гран-при Московской области в Ерине в июле.
Легкоатлет Шубенков пропустит Гран-при Московской области
  • РИА Новости

«Думаю, что до чемпионата России в Чебоксарах Шубенков нигде стартовать больше не будет. Была идея стартовать в середине июля на Гран-при Московской области в Ерине, но на том стадионе не очень хорошая дорожка, жёсткая слишком», — приводит слова Клевцова ТАСС.

2 июля на Кубке страны по лёгкой атлетике, который проходил в Брянске, 31-летний спортсмен одержал победу в забеге на 110 м с барьерами, преодолев дистанцию за 13,27 секунды.

Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) из-за ситуации на Украине приняла решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под её эгидой.

Ранее Шубенков заявил, что ему не хватает конкуренции на российских стартах.

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