Допинговые скандалы, театральные истерики и побег тренера от полиции: как в США стартовал ЧМ по лёгкой атлетике

Первые три дня чемпионата мира по лёгкой атлетике ознаменовались рядом скандальных и курьёзных историй. Американца Рэндольфа Росса и кенийца Лоуренса Чероно отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил, а семерых украинцев, которые не сдали необходимое количество тестов, напротив, допустили до стартов в качестве исключения. Угандийка Уинни Наньондо истерикой добилась допуска в финал забега на 1500 м, а американца Девона Аллена пришлось чуть ли не силой уводить с дорожки после фальстарта. Ко всему прочему тренер из США Рана Рейдер проник на стадион без аккредитации и впоследствии пытался сбежать из полиции.

Двойные стандарты антидопинговых правил

Старт чемпионата мира по лёгкой атлетике в Юджине оказался омрачён целым рядом громких скандалов. Так, настоящим ударом по имиджу сборной — хозяйки соревнований стало отстранение от турнира обладателя золотой медали Олимпийских игр в Токио в эстафете бегуна Рэндольфа Росса. Спортсмен должен был выйти на старт предварительных забегов на 400 м в воскресенье, но накануне независимая организация Международной ассоциации легкоатлетических федераций Athletics Integrity Unit (AIU) объявила, что американец подозревается во вмешательстве в процесс допинг-контроля и в предоставлении неверной информации о своём местонахождении.

Инцидент произошёл ещё 18 июня, когда AIU не удалось взять у спортсмена внесоревновательную пробу. Дополнительных подробностей не приводится, однако в официальном сообщении особо подчёркнуто, что официальных лиц насторожило «поведение спортсмена во время расследования возможного нарушения».

21-летний бегун — сын бронзового призёра ЧМ-99 в беге на 110 м с барьерами Дуэйна Росса. Напомним, что Росс-старший был замешан в знаменитом деле тренера Тревора Грэхэма и лаборатории BALCO. Громкий допинг-скандал стоил карьеры многим американским атлетам, в том числе и Дуэйну. В 2010 году по решению USADA он был дисквалифицирован на два года за попытку употребления, хранение и незаконный оборот препаратов, повышающих работоспособность. Все его результаты с ноября 2001 года были аннулированы. После окончания срока дисквалификации Росс стал работать тренером и занимался в том числе и со своим сыном.

Одновременно с Россом отстранение от мирового первенства получил кенийский марафонец Лоуренс Чероно. В его пробе, которая была взята ещё 23 мая, обнаружены следы триметазидина — того самого вещества, что нашли и у Камилы Валиевой. Как и в случае с фигуристкой, исследование допинг-пробы было выполнено с опозданием — за 47 дней вместо 20, — и о положительном результате бегуна известили, когда он уже прибыл в США.

Спортсмен попытался оспорить временное отстранение, но AIU, рассмотрев его доводы, приняла решение, что его участие в чемпионате мира не представляется возможным. В то же время организация обратилась с жалобой в лабораторию WADA в Лозанне в связи с превышениями допустимых сроков анализа.

На фоне принципиальной позиции World Athletics не прошла незамеченной и другая история, касающаяся допинга. Как известно, Украина была отнесена World Athletics к странам высокого риска нарушения антидопинговых правил. В этом же списке на 2022 год находятся Белоруссия, Бахрейн, Кения, Марокко, Нигерия, Эфиопия.

В соответствии с регламентом, атлеты из этих стран для получения допуска к чемпионату мира должны были сдать минимум три внесоревновательных допинг-теста в течение десяти месяцев до старта соревнований. На турнир в Юджине заявлены 22 украинских спортсмена, семь из которых не были протестированы достаточное количество раз. Однако для них было сделано исключение из правил. Как отмечается в сообщении AIU, эти участники сдали по два дополнительных теста непосредственно в США до выхода на старт.

Напомним, российская сборная не была допущена до чемпионата мира из соображений «сохранения честности соревнований», как заявил глава WA Себастьян Коу.

Игра на публику

Два курьёзных случая произошли непосредственно во время соревнований.

Сначала «отличилась» бегунья из Уганды Уинни Наньондо в полуфинальном забеге на 1500 м. На финишной прямой спортсменки боролись за лучшую позицию на дорожке, и угандийка получила небольшой толчок локтем в спину от итальянки Гайи Саббатини. Наньондо упала на дорожку и, осознав, что до финиша уже не добежит, устроила настоящее шоу с рыданиями и заламыванием рук. Своего она добилась — судьи просмотрели видеоповтор эпизода и дисквалифицировали бегунью из Италии, а Наньондо добавили в список финалисток «в связи с исключительными обстоятельствами».

Небольшое представление также попытался устроить американец Девон Аллен, выступающий в беге на 110 м с барьерами. В финальном забеге обладатель лучшего результата сезона в мире совершил фальстарт в 0,001 секунды, но отказался покидать дорожку. Судья показал Аллену красную карточку, но он проигнорировал это и вернулся на линию старта. Арбитр подошёл к спортсмену и ещё раз продемонстрировал карточку. Девон и на этот раз отказался уходить и отправился к судьям выяснять отношения. Его пришлось уводить едва ли не силой.

Эмоции американца можно понять: будучи лидером сезона, он рассчитывал на титул домашнего чемпионата. Кстати, экс-чемпион мира на этой дистанции Сергей Шубенков ранее усомнился в феноменальном результате Аллена, который тот показал на Гран-при в Нью-Йорке — 12,84 секунды. По мнению россиянина, характер бега американца не соответствовал цифрам на табло.

«Это нам ничего нельзя, а в Америке нормально, рисуют секунды, какие хотят. Не было там бега на 12,84. Приехав на Бриллиантовую лигу, он показал те человеческие секунды, которые всегда бегал и на которые он реально готов. Этот Аллен всегда бегал так. В прошлом году немножко из 13 выскочил, что, в принципе, реально, а в 12,84 вообще не верю. По рисунку совсем не похоже, совершенно обычный бег, не на мировой рекорд. Выглядело, как будто с руки запустили секундомер», — заявлял россиянин во время Кубка России в Брянске.

Побег от полиции

Произошла в Юджине и полицейская история. Со стадиона чемпионата мира был выдворен американский тренер Рана Рейдер, находящийся под следствием по обвинениям в сексуальных домогательствах.

Специалиста, который не был аккредитован на соревнования, заметили в зоне разминки перед финальным мужским забегом на 100 м. В нём принимали участие сразу четыре воспитанника Рейдера, в том числе будущие серебряный и бронзовый призёры Марвин Брейси и Трейвон Броммел. Охрана попросила его удалиться, но Рейдер отказался. После этого был вызван наряд полиции.

Завидев представителей правопорядка, Рейдер попытался скрыться, но был задержан уже снаружи стадиона. В полицейском участке его предупредили: если он вновь объявится на стадионе, то будет арестован за незаконное проникновение.