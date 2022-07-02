Шубенков: по линии РУСАДА меня первый раз проверяют на допинг в этом году

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, что на Кубке России по лёгкой атлетике его впервые проверили на допинг по линии Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«По линии РУСАДА первый раз проверяют. Во внесоревновательный период у меня с другой организацией тёплые отношения. Всего это третий тест за год», — цитирует Шубенкова РИА Новости.

2 июля на Кубке страны по лёгкой атлетике, который проходит в Брянске, 31-летний спортсмен одержал победу в забеге на 110 м с барьерами, преодолев дистанцию за 13,27 секунды.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение дисквалифицировать конькобежца Сергея Лисина на восемь лет за повторное нарушение.