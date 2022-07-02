Шубенков: по линии РУСАДА меня первый раз проверяют на допинг в этом году

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Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, что на Кубке России по лёгкой атлетике его впервые проверили на допинг по линии Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Шубенков: по линии РУСАДА меня первый раз проверяют на допинг в этом году
  • РИА Новости

«По линии РУСАДА первый раз проверяют. Во внесоревновательный период у меня с другой организацией тёплые отношения. Всего это третий тест за год», — цитирует Шубенкова РИА Новости.

2 июля на Кубке страны по лёгкой атлетике, который проходит в Брянске, 31-летний спортсмен одержал победу в забеге на 110 м с барьерами, преодолев дистанцию за 13,27 секунды.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение дисквалифицировать конькобежца Сергея Лисина на восемь лет за повторное нарушение.

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