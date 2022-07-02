Шубенков: по линии РУСАДА меня первый раз проверяют на допинг в этом году
- РИА Новости
«По линии РУСАДА первый раз проверяют. Во внесоревновательный период у меня с другой организацией тёплые отношения. Всего это третий тест за год», — цитирует Шубенкова РИА Новости.
2 июля на Кубке страны по лёгкой атлетике, который проходит в Брянске, 31-летний спортсмен одержал победу в забеге на 110 м с барьерами, преодолев дистанцию за 13,27 секунды.
Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение дисквалифицировать конькобежца Сергея Лисина на восемь лет за повторное нарушение.