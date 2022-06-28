РУСАДА дисквалифицировало конькобежца Лисина на восемь лет
- РИА Новости
Спортсмен собирается подать апелляцию. Он заявил, что наказание продлится до 7 августа 2025 года.
Срок действия дисквалификации начинается 19 мая 2022 года с зачётом отбытого срока временного отстранения.
Впервые спортсмен был пойман на допинге в 2012 году. Спустя два года Лисин вернулся в спорт, тренируясь самостоятельно.
Ранее сообщалось, что WADA не исключит триметазидин из запрещённых веществ. Препарат был найден у Камилы Валиевой.