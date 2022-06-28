РУСАДА дисквалифицировало конькобежца Лисина на восемь лет

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Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение дисквалифицировать конькобежца Сергея Лисина на восемь лет за повторное нарушение.
РУСАДА дисквалифицировало конькобежца Лисина на восемь лет
  • РИА Новости

Спортсмен собирается подать апелляцию. Он заявил, что наказание продлится до 7 августа 2025 года.

Срок действия дисквалификации начинается 19 мая 2022 года с зачётом отбытого срока временного отстранения.

Впервые спортсмен был пойман на допинге в 2012 году. Спустя два года Лисин вернулся в спорт, тренируясь самостоятельно.

Ранее сообщалось, что WADA не исключит триметазидин из запрещённых веществ. Препарат был найден у Камилы Валиевой.

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