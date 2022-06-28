РУСАДА дисквалифицировало конькобежца Лисина на восемь лет

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение дисквалифицировать конькобежца Сергея Лисина на восемь лет за повторное нарушение.

Спортсмен собирается подать апелляцию. Он заявил, что наказание продлится до 7 августа 2025 года.

Срок действия дисквалификации начинается 19 мая 2022 года с зачётом отбытого срока временного отстранения.

Впервые спортсмен был пойман на допинге в 2012 году. Спустя два года Лисин вернулся в спорт, тренируясь самостоятельно.

Ранее сообщалось, что WADA не исключит триметазидин из запрещённых веществ. Препарат был найден у Камилы Валиевой.