«Разлучили с матерью в девять лет»: как легендарного легкоатлета нелегально ввезли в Великобританию под чужим именем

Известный легкоатлет Мохамед Фара признался, что попал в Великобританию нелегально. В возрасте девяти лет будущий четырёхкратный олимпийский чемпион пересёк границу королевства по поддельным документам на имя другого человека. По словам стайера, на протяжении нескольких лет он был вынужден работать на женщину, которая поспособствовала его переезду в Лондон, а покинуть её дом ему удалось лишь благодаря занятиям спортом.

Мохамед Фара считается одним из величайших спортсменов в истории Соединённого Королевства. Он неоднократно побеждал на чемпионатах мира и Европы в беге на длинные дистанции, а в 2016 году стал первым в истории британским легкоатлетом, завоевавшим четыре золотые медали Олимпийских игр.

Благодаря своим достижениям он не только стал одним из самых популярных представителей своего вида спорта, но также был посвящён сначала в командоры ордена Британской империи, а затем получил титул рыцаря-бакалавра и право на приставку «сэр» к имени. Однако легендарный марафонец признался, что на самом деле долго лгал о своём прошлом. В документальном фильме BBC, который целиком выйдет в эфир 13 июля, он рассказал, что нелегально попал в страну в возрасте девяти лет и до сих пор носит чужое имя.

«Большинство людей знают меня под именем Мо Фара, но это не моё имя, всё совсем не так. В действительности я родился в Сомалиленде, на севере Сомали, и моё имя при рождении было Хусейн Абди Кахин. Несмотря на то что я говорил в прошлом, мои родители никогда не жили в Великобритании», — заявил стайер.

На протяжении долгих лет Фара неоднократно высказывался на тему своего детства, но придерживался другой версии. До этого момента он ничего не говорил о своём настоящем имени, а также уверял, что в возрасте восьми лет вместе с двумя младшими братьями отправился в Лондон, где в это время уже находился его отец. Однако выяснилось, что дело обстояло иначе.

«Когда мне было четыре года, отец погиб во время гражданской войны, и наша семья оказалась разделена. Меня разлучили с матерью и незаконно привезли в Великобританию, дав мне имя другого ребёнка, Мохамеда Фары», — сказал спортсмен.

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По признанию легкоатлета, на момент отъезда в Лондон ему исполнилось девять лет. Будущий чемпион проживал в семье своего дяди в Джибути, когда их дом стала посещать некая женщина, чьё имя он не называет. По его словам, она предложила перевезти его в Европу, где тот бы жил у родственников, но отметила, что для этого ему надо будет воспользоваться поддельными документами на имя Мохамеда Фары.

Как рассказал легкоатлет, всё круто поменялось по прилёте в столицу Великобритании: у него на руках был адрес родственников, но, как только они приехали в дом женщины, она отобрала у него бумагу, порвала и выкинула в мусорное ведро. В этот момент он осознал, что у него проблемы, признался спортсмен.

Фаре не оставалось ничего другого, кроме как жить в доме женщины, где к нему относились далеко не лучшим образом. По словам легкоатлета, он был вынужден присматривать за её детьми и кормить их, заниматься стиркой и уборкой — и всё это ради возможности поесть.

«Я и понятия не имел, что через всё то, что пережил я, проходит столько людей. Это показывает, как мне повезло. То, что действительно спасло меня, что отличало меня от остальных, — это моё умение бегать», — заявил четырёхкратный олимпийский чемпион.

Как отмечает Фара, именно его перспективы в спорте помогли ему покинуть дом в Хаунслоу. Его тренер по физкультуре Алан Уоткинсон первым разглядел его огромный талант и узнал, в каких условиях живёт бегун. Сначала он помог пристроить его в другую семью, а в 2000 году поспособствовал в получении британского гражданства.

Что же побудило спортсмена рассказать о событиях, произошедших много лет назад? Если верить ему, причиной стало желание открыто общаться со своими детьми.

Как признался Фара, он долгие годы хотел поведать им правду, но не мог себе этого позволить. Правда, есть риск, что откровенность может дорого ему стоить: в том случае, если в суде будет доказан факт мошенничества, стайер может лишиться гражданства. Хотя юрист Алан Бриддок считает, что в случае с Мохамедом это крайне маловероятно.

«В сущности, под торговлей людьми по определению понимается перевозка людей с целью эксплуатации. В вашем случае вы, являясь сами маленьким ребёнком, были вынуждены присматривать за другими детьми и быть домашней прислугой. А потом вы сообщили в надлежащие органы, что «вас зовут по-другому». Совокупность всех этих факторов уменьшает риск того, что в Министерстве внутренних дел могут аннулировать ваше гражданство», — заверил Бриддок, а впоследствии это подтвердили и в самом ведомстве.