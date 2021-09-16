BBC: CAS отклонил апелляцию экс-тренера Мо Фары на дисквалификацию

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Альберто Салазара, бывшего тренера британского бегуна Мо Фары, на дисквалификацию.

Об этом сообщает BBC.

Альберто Салазар, бывший тренер четырёхкратного олимпийского чемпиона по бегу Фары, был дисквалифицирован Антидопинговым агентством США (USADA) на четыре года. На четыре года также был отстранён врач Джеффри Браун.

61-летний Салазар наказан за содействие нарушению антидопинговых правил. Он признан виновным в применении запрещённого метода, фальсификации и (или) в попытке фальсификации в процессе допинг-контроля и распространении повышающих уровень тестостерона препаратов путём вовлечения в программу тестирования с нарушением правил.

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