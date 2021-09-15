ФХР работает над сокращением срока дисквалификации Кузнецова

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Федерация хоккея России (ФХР) проводит работу над сокращением срока дисквалификации форварда клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, чтобы игрок смог принять участие в Олимпиаде в Пекине в 2022 году.
ФХР работает над сокращением срока дисквалификации Кузнецова
  • Reuters

«ФХР надеется добиться сокращения срока дисквалификации Евгения Кузнецова в IIHF, чтобы игрок смог принять участие в Олимпийских играх 2022 года», — сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

В ФХР подчеркнули, что юристы федерации уже ведут работу в этом направлении. 

Олимпийские игры 2022 года пройдут в феврале. Кузнецов в 2019 году был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Запрещённое вещество обнаружили в пробе, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии. Срок дисквалификации завершится 12 июня 2023 года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и заслуженный тренер России Борис Майоров высказал мнение, что состав сборной на пекинскую Олимпиаду невозможно «наиграть» заранее. 

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