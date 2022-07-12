Мо Фара признался, что в детстве стал жертвой торговцев людьми

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Мо Фара рассказал, что его в детстве нелегально привезли в Великобританию.
Мо Фара признался, что в детстве стал жертвой торговцев людьми
  • AP

«Мой отец погиб во время гражданской войны, меня разлучили с матерью и нелегально привезли в Великобританию под именем другого ребёнка, которого звали Мохаммед Фара», — цитирует Фару BBC.

Он добавил, что работал на чужую семью и воспитывал их детей. Спортсмен отметил, что его родители никогда не жили в Великобритании.

Мо Фара — четырёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов, шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в беге на длинные дистанции.

Ранее World Athletics одобрила 18 заявок россиян на получение нейтрального статуса.

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