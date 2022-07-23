Ласицкене ответила на вопрос, собирается ли она менять спортивное гражданство

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, собирается ли менять спортивное гражданство.

«Я не думаю о смене гражданства, слишком стара для этого. Не хочу его менять. Молодым легкоатлетам могу дать совет думать о своей жизни и решать самим, без давления», — цитирует Ласицкене РИА Новости.

По её словам, у каждого одна жизнь и человек должен быть счастлив. Она также отметила, что вопрос о смене спортивного гражданства очень серьёзен и не должен обсуждаться, каждый должен решить его самостоятельно.

14 июля Ласицкене одержала победу на Гран-при Московской области. 29-летняя спортсменка со второй попытки показала результат 1,95 м, что является лучшим результатом сезона в России.

Ранее Ласицкене рассказала об открытом обращении в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.