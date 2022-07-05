Ласицкене: комментарии Баха немножко лицемерны

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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене рассказала об открытом обращении в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Ласицкене: комментарии Баха немножко лицемерны
  • РИА Новости

«Комментарии Баха немножко лицемерны, они неправильно говорят о том, что происходит. Он говорит одно, а в итоге россияне не выступают на международных соревнованиях. Вроде человек должен защищать олимпийское движение, но этого не происходит», — цитирует Ласицкене «Матч ТВ».

9 июня 29-летняя атлетка написала большое открытое письмо президенту МОК. Она отметила, что Бах выбрал самый простой путь в решении проблемы — отстранить россиян. По мнению спортсменки, чиновник не только не повлиял на военные действия, но и зародил околоспортивную войну, которую уже невозможно остановить.

Ранее Ласицкене получила визу США на два года в рамках контракта с американским спонсором, производителем экипировки.

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