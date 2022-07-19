Сидорова установила лучший результат сезона в прыжках с шестом на чемпионате Москвы

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио Анжелика Сидорова выиграла чемпионат Москвы в прыжках с шестом.

Лучший результат Сидоровой — 4,86 м.

Накануне новой чемпионкой мира в прыжках в высоту стала американская легкоатлетка Кэти Нажотт. На соревнованиях в Юджине она покорила высоту 4,85 м.

World Athletics 1 марта запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.

При этом Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) с 2015 года лишена членства в международной федерации. По этой причине российские легкоатлеты могли выступать только в нейтральном статусе.

Ранее World Athletics одобрила получение нейтрального статуса 18 российским спортсменам.