«В борьбе за чемпионство интриги нет»: Бышовец — о комфорте Семака, ошибках Абаскаля и совмещении Карпина

Чемпионом России по футболу в стартующем сезоне, скорее всего, вновь станет «Зенит», так как у Сергея Семака нет проблем с глубиной состава, заявил в интервью RT бывший тренер национальной команды Анатолий Бышовец. По его мнению, московские клубы не готовы составить конкуренцию гегемону после смен наставников, а среди других коллективов выделяется «Краснодар», выстроивший хорошую систему подготовки футболистов. При этом специалиста беспокоит судьба сборной России, так как её наставник Валерий Карпин продолжает возглавлять «Ростов», а совмещать две должности — непростая задача даже в условиях отстранения.

«Феномен «Сочи» был в связке Федотова и Нобоа»

— Чего вы ждёте от стартующего сезона?

— В последние годы прослеживается предсказуемость в итогах чемпионата. А сейчас в связи с санкциями, которые распространились не только на экономику, но и на искусство, спорт, ситуация стала ещё более очевидной. Ограничения качественно повлияли как на концовку прошлого чемпионата, так и на начало нового. Это и отъезд легионеров, и отсутствие у ряда команд финансовых условий. Поэтому чемпионом станет клуб, в котором прослеживается стабильность, а тренер не испытывает проблем с трансферами и имеет возможность выстраивать команду, отталкиваясь от своих принципов организации игры. Я говорю о «Зените» и Сергее Семаке. Плюс коллектив защищён от двойных стандартов и судейских ошибок, которые присутствуют в отечественном футболе.

— То есть, интрига отсутствует?

— В борьбе за чемпионство её нет. Раньше команды ещё претендовали на еврокубки, но сейчас их нет. Поэтому мотивация выступать в России у иностранцев также отсутствует. И мы видим обратный процесс. Отъезд Фабиана Бальбуэны, думаю, во многом теперь повлияет на «Динамо», которое в прошлом чемпионате было очень близко к тому, чтобы по качеству футбола конкурировать с «Зенитом». Матчи, проходившие между командами, подтверждали хороший потенциал бело-голубых.

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— Однако концовку прошлого сезона они провалили…

— А тут дело не в катаклизмах, а в Сандро Шварце. Мы, конечно, отдаём ему должное, в том числе и я. Но неудачные матчи — проблема наставника. В наше время проигрывал тренер, а побеждала команда. Но сегодня с этим тезисом никто не хочет соглашаться. Не критикую Шварца. Просто у него не получилось распределить силы команды на весь чемпионат и решить возникшие проблемы с составом.

— Кто-то из клубов может составить конкуренцию «Зениту»?

— Мне нравился по прошлому сезону «Сочи». Но, неожиданно победив «Динамо» и став серебряным призёром, они в итоге лишились двух ведущих футболистов в средней линии — Матео Кассьерры и Родригао, а также тренера. Феномен команды был в том, что селекционеры проделали хорошую работу. Как результат, мы сейчас видим спрос на тех, кто делал погоду. Плюс повлияла и атмосфера в коллективе. В раздевалке режиссёром выступал Владимир Федотов, а на поле оказался великолепный дирижёр, который решал вопросы по качеству игры.

— Вы про Кристиана Нобоа?

— Да, я считаю его лучшим футболистом РПЛ прошлог

,о сезона, а связку с Федотовым феноменальной. И это мне очень знакомо. В 1966 году сборная СССР увезла с собой на чемпионат мира сразу пять игроков основы киевского «Динамо». Тогда у нас, молодых, появилась возможность их заменить, и нам это удалось. Командой руководил великий Виктор Маслов, который чуть ли не дублирующий состав сумел стать чемпионом. А на поле выходил Андрей Биба — опытный капитан, действовавший на позиции плеймейкера. И вот этот феномен напомнил мне то время, когда гениальные идеи тренера на поле удавалось реализовать благодаря Бибе. В этот раз креативность, темп, скорость, смена акцентов и ритм — всё это создавалось Нобоа.

— Большие перемены и в других клубах…

— У «Локомотива» новый тренер, идёт перестройка команды. Та же проблема и у ЦСКА как конкурента в борьбе за медали. У «Спартака» ни один из специалистов, работавших и достигавших с красно-белыми какого-то результата, включая Паоло Ваноли, а можно начать и с Массимо Карреры, не смог закрепить то, что уже было сделано, не развил дальше заложенные принципы. И это привело к череде отставок.

Нужно понимать: новый наставник приходит со своими требованиями. Игрокам необходимо понять, чего от них хотят. А специалисту важно избежать противоречия между возможностями спортсменов и его видением того, как должна действовать команда. Отсюда есть опасения, хватит ли на этот раз терпения у руководства «Спартака», чтобы вновь не обратиться к следующей кандидатуре. Такая вероятность есть. Всё-таки для иностранцев добавляются сложности из-за незнания языка, менталитета, нашего чемпионата.

Вспоминаю Невио Скалу — потрясающего специалиста, возглавлявшего «Спартак». На мой вопрос, какие были трудности, он сказал — менталитет и отсутствие единства между руководителями клуба и главным тренером. А это одно из главных условий. Генеральный директор, президент, его жена — все должны быть единомышленниками. И нет ничего страшнее в любом виде спорта и искусства, когда тобой руководит любитель. Поэтому ожидать от «Спартака» быстрого результата не стоит.

«Карпину нужно отделить главное от второстепенного»

— Так кто же поборется за вторую строчку?

— Выделяется в этой череде клубов «Краснодар». Там максимально традиционный подход к развитию команды. Так строилась работа в СССР, когда были дублирующие составы и свои воспитанники, спортивные интернаты, что мы и видим в «Краснодаре». Идёт полноценная подготовка. У ребят воспитывается патриотизм, любовь к клубу, а самое главное, есть возможность раскрывать талант детей, которые не могут себе позволить тренироваться в платных школах.

В концовке сезона у «Краснодара» мы уже видели достаточно много способных футболистов. Здесь, конечно, очень важно, чтобы шло обогащение за счёт более опытных исполнителей, которые стали бы наглядным примером отношения к делу. Когда возникает симбиоз, такой слоёный торт из молодых и опытных игроков, то получается результат. У одних есть целеустремлённость, а у других — разумное стремление.

Что касается «Ростова», при всём моём уважении к Карпину, у него проблемы с составом. Очень много молодёжи. В клубе есть тренер, но по объективным причинам нет высоких задач, поскольку для этого нужен ещё и материал. При всём этом ему удаётся совмещать, а это очень непросто. И ситуация меня беспокоит.

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— Опасаетесь за сборную?

— Да, ещё и Михаил Галактионов из молодёжной сборной принял «Пари НН». Здесь опять же начинается раздвоение целей, времени, контроля. Карпин в сборной, может быть, и не решил по объективным причинам поставленных задач, но всё равно проявил себя на достаточно хорошем уровне.

— Но у национальных команд нет матчей. Может быть, с этим связано желание тренеров поработать?

— Но данный период для сборных тоже надо использовать — создать программу. В кои-то веки есть возможность выстроить стратегию по переходу футболистов из юношеской в молодёжную, а из молодёжной во взрослую сборные. Создать преемственность. Это одно из необходимых условий развития, чего до сих пор нет.

Понятное дело, из-за санкций мотивировать команду сложно. Был на последнем сборе национальной команды. Несмотря на то, что Карпину удалось создать определённое понимание в головах спортсменов, для чего им это нужно, всё равно пришлось сократить пребывание в Новогорске. В то время официальные матчи уже отменили.

— А кто должен создавать программу? Разве не РФС обязан поставить перед тренерами такую задачу?

— Это опять-таки моё видение ситуации. Свою сборную в начале 1990-х я строил по звёздному принципу. Отбирались лучшие футболисты. Как мозаика, составлялась команда, средний возраст которой был 23—24 года. Делался прицел на чемпионат мира. Но в стране произошёл коллапс. Вместо СССР мы стали СНГ, без флага и гимна. В этой ситуации оказалось очень сложно что-то сделать, хотя мы не проигрывали чемпионам мира и Европы, лишили Италию шанса выйти в финальную стадию турнира. Затем страна стала называться Россией, и ребята из сборной СНГ составили основу «Спартака».

Если выстраивается вертикаль между юношескими командами и взрослой, когда тренеры работают по одной методике, принципу, тактической схеме, хотя здесь можно говорить, что сама организация игры определятся по определённым критериям, то это даёт результат. К сожалению, я об этом много говорю, но, так понимаю, здесь вопрос отношения и понимания того, что произойдёт через пару лет. Самое страшное, если закончатся санкции, а у нас ничего не будет. Это не попытка как-то обидеть Карпина. Просто ему нужно отделить главное от второстепенного. Сейчас нужно думать, как обеспечить результат через два года в условиях, когда нет матчей и не к чему готовиться.

— Получается, очередной вызов.

— Да. И меня это беспокоит.

Как донести до людей мысль, чтобы началась организация работы. Когда я закончил выступать, стал тренером СДЮШОР киевского «Динамо», потом главным тренером и директором школы. Первое, что я сделал, поменял принцип обучения. Мы шли не от простого к сложному, а наоборот. В частности, на первенстве города играли с ребятами на год младше против старших. И таким образом наши футболисты были на голову сильнее остальных.

— Как думаете, почему Карпин выбрал «Ростов», а не топ-клуб, хотя предложения, говорят, были?

— Ситуация во многих командах сложная. Я с этим столкнулся. А он тот специалист, который сумел из «Спартака» опуститься до «Армавира». Помню, тогда пришёл к нему на тренировку, выглядело всё качественно и профессионально. Мы общались с ним после занятия, и я сказал: «Не страшно упасть, страшно не подняться». Мне кажется, это и есть его внутренний девиз. Мы видим риск, на который идёт Карпин: взять национальную команду, попробовать возглавить «Спартак». А работать там очень сложно, когда в команде такая атмосфера.

— Истерия мешает?

— Футболистам нет, она не даёт развиваться клубу. Вокруг ребят и в руководстве творится хаос.

— По Суперкубку уже понятно, каким будет «Спартак» при Гильермо Абаскале?

— Сложно судить о тренере, который только приехал и должен проводить матч «с колёс». Это же не Семак, работающий четыре года и развивающийся без особых проблем. У него есть поддержка руководства, возможность усилиться хорошими футболистами и выстроить игру с учётом своего тренерского кредо. Но пока это внутренние успехи. А «Зенит» по возможностям находится на уровне европейского клуба, его можно даже причислить к грандам. Поэтому особые требования должны быть и к Семаку. Показатель его состоятельности как тренера — достижения в еврокубках, а не победа в нашем чемпионате.

Говоря же о спартаковцах, нужно понимать, что Абаскаль приехал, когда уже началась подготовка к сезону. Сейчас он знакомится с футболистами. Должен выстроить своё видение команды с учётом возможностей исполнителей. В матче за Суперкубок он попытался побороться с «Зенитом» на победу, команда активно действовала на поле и ограничивала соперника. Это выглядело хорошо. Так что какая-то перспектива и понимание есть.

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Но задача тренера в данном матче всё-таки, наверное, другая. Он же наверняка проанализировал встречу «Зенита» с «Црвеной Звездой», увидел уровень и готовность соперника. Да, было принято несправедливое решение провести встречу в Санкт-Петербурге, и энергетический посыл на трибунах был в пользу сине-бело-голубых и вдохновлял футболистов.

Однако выбранные Абаскалем средства говорили о том, что «Спартаку» для гола нужно значительно больше моментов, чем «Зениту», которому достаточно всего нескольких шансов. Но как их создавать? Для предложенной тактики нужно распределить силы игроков так, чтобы постоянно сохранять активность. Поэтому после 20 минут всё встало на свои места. Старательностью талант заменить не удалось.

— Возможно повлияло и то, что шла подготовка к сезону?

— Я уже сказал об объективных причинах. Тут вопрос не в том, что команда тактически играла неправильно. Она выполняла установку тренера. Действовали активно. Понятно, что шла подготовка к сезону, уровень футболистов ниже, плюс отсутствие Виктора Мозеса, Кристофера Мартинса, того же Самуэля Жиго — опытных исполнителей, которые смотрелись бы конкурентнее тех, кто вышел на поле. Не хватило сил и в средней линии, и в обороне. Здесь объективно всё было против Абаскаля.

Но нужно находить другие средства, чтобы даже в такой ситуации побеждать «Зенит». Искать ключевые факторы, влияющие на ситуацию на поле. Выбранный темп, создание численного превосходства на определённом участке поля и многое другое. У меня всё-таки есть моральное право об этом говорить. Сборная под моим руководством провела более 70 матчей, и команда потерпела всего несколько поражений. В финале Олимпиады победили коллектив из Бразилии, где выступали ировые звёзды: Ромарио, Жоржиньо и многие другие.

«Агаларову надо набраться опыта»

— Гамид Агаларов в итоге переходит в «Ахмат», и никто из топ-клубов им не заинтересовался. Почему?

— У меня в своё время был разговор по оценке Агаларова и Сергеева. Кому отдать предпочтение. Я считал, что лучше действует нападающий «Крыльев Советов». Тем более, трижды ездил на Кубок ФНЛ на Кипр и видел этих ребят из «Чертаново», которые расцвели в Самаре. Сарвели, Глушенков, Сергеев обращали на себя внимание. Иван — это футболист передней линии с тонким чувством мяча. Он играет комбинационно, умеет взаимодействовать с партнёрами и обладает хорошей реализацией.

Что касается Агаларова, он эмоциональный юноша. Наблюдал за ним в молодёжке. У Гамида есть хорошие качества, но матчи внутреннего чемпионата часто не дают возможности определить ценность спортсмена. Все почему-то борются только за трансферную стоимость. И я думаю, в этом плане нам не хватает тренеров-педагогов, которые раскрывают личность футболистов, их таланты и способности.

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— То есть он всё-таки пока не готов выступать в топ-клубе?

— Ему будет сложно конкурировать с другими футболистами. Сегодня «Уфа» играет только на Агаларова, и у него есть хорошие возможности для совершенствования. Но чтобы прийти в клуб, борющийся за чемпионство, нужно обрасти необходимым опытом, обогатиться знаниями от общения с опытными партнёрами и на наглядном примере осознать многие вещи. В схему «Зенита», где появляется активность в полузащите за счёт бразильской диаспоры, органически вписывался Сергеев, и не случайно — он оправдал ожидания. А для Агаларова это было бы большим испытанием.

— Сергеев, к слову, даже вытеснил из основы Артёма Дзюбу.

— У него совсем другой стиль. Мы не будем обсуждать Артёма, но у него немного однобокая игра: навесить, набросить. На нашем среднестатистическом уровне футбола это срабатывало, он оказался востребован. Что касается матчей в Европе, это всё пустой звук. Во встречах с Данией и Бельгией его вообще не было видно.

А для Агаларова «Ахмат» — это та среда, где появится возможность постоянно выходить на поле, чего бы не было в командах-лидерах чемпионата. Мы это увидели на примере тех же ребят из «Уфы», которые выступали в «Спартаке».

— То есть «Ахмат» — возможность получить опыт?

— Думаю, что да. Могу на собственном примере сказать, в таком возрасте важно сохранить самого себя. Мне было 20 лет, когда пришлось конкурировать в киевском «Динамо» с тремя игроками национальной сборной. И чтобы добиться места в основе, нужно было соревноваться не с ними, а с самим собой. Стать самым лучшим Бышовцом. И у меня это получилось.