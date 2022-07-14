Газзаев: если Дзюба останется в «Рубине», то будет популяризировать футбол и Первую лигу

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

«Дзюба появился в «Рубине», и я думаю, что вот это и минус для наших тренеров, которые боятся игроков с характером держать в команде. Они часто дают результат. Такими игроками разбрасываться не нужно. Но если он будет за «Рубин» играть, то для Первой лиги это, конечно, фигура, которая поможет популяризировать футбол и первый дивизион», — цитирует Газзаева kp.ru.

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Ранее в «Рубине» сообщили, что не планируют подписывать контракт с Дзюбой.