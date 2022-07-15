Тренер Непомнящий назвал «Спартак» украшением РПЛ

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах московского «Спартака» в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер Непомнящий назвал «Спартак» украшением РПЛ
  • РИА Новости

«Спартак» — украшение нашего чемпионата и хлеб с маслом для журналистов. По своему потенциалу красно-белые — одни из фаворитов, но опять же — в борьбе за второе место и ниже. Клуб укомплектован, у него нет проблем с финансированием, он может покупать игроков, подходящих по стилю, но результатов нет», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

По его словам, напряжение, которое есть в столичном клубе, передаётся руководству, игрокам и даже инвесторам, из-за чего постоянные сбои давят на футболистов, которые не выдают свой потенциал. Он также отметил, что красно-белым не хватает русскоговорящего менеджера, вокруг которого все могли бы объединиться.

Команда Гильермо Абаскаля в первом туре чемпионата России 16 июля в гостях сыграет с грозненским «Ахматом». 

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о задачах на сезон-2022/23.

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