Мележиков — о задачах «Спартака» на сезон: победа в чемпионате и финал Кубка России
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«Цели определены советом директоров — золотые медали в чемпионате России и финал Кубка страны. Других целей у клуба не будет никогда. Задачи — максимальная концентрация на всей длинной дистанции и работа команды на результат», — цитирует Мележикова ТАСС.
«Спартак» в сезоне-2021/22 стал обладателем Кубка России. В чемпионате страны красно-белые заняли десятое место.
Команда Гильермо Абаскаля в первом туре чемпионата России 16 июля в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».
Ранее Мележиков сообщил, что «Спартак» до зимы не будет назначать нового спортивного директора.