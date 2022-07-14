Мележиков — о задачах «Спартака» на сезон: победа в чемпионате и финал Кубка России 

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о задачах на сезон-2022/23.

«Цели определены советом директоров — золотые медали в чемпионате России и финал Кубка страны. Других целей у клуба не будет никогда. Задачи — максимальная концентрация на всей длинной дистанции и работа команды на результат», — цитирует Мележикова ТАСС.

«Спартак» в сезоне-2021/22 стал обладателем Кубка России. В чемпионате страны красно-белые заняли десятое место.

Команда Гильермо Абаскаля в первом туре чемпионата России 16 июля в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».

Ранее Мележиков сообщил, что «Спартак» до зимы не будет назначать нового спортивного директора.