Мележиков — о задачах «Спартака» на сезон: победа в чемпионате и финал Кубка России 

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о задачах на сезон-2022/23.
Мележиков — о задачах «Спартака» на сезон: победа в чемпионате и финал Кубка России 
  • globallookpress.com

«Цели определены советом директоров — золотые медали в чемпионате России и финал Кубка страны. Других целей у клуба не будет никогда. Задачи — максимальная концентрация на всей длинной дистанции и работа команды на результат», — цитирует Мележикова ТАСС.

«Спартак» в сезоне-2021/22 стал обладателем Кубка России. В чемпионате страны красно-белые заняли десятое место.

Команда Гильермо Абаскаля в первом туре чемпионата России 16 июля в гостях сыграет с грозненским «Ахматом». 

Ранее Мележиков сообщил, что «Спартак» до зимы не будет назначать нового спортивного директора.

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