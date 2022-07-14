Мележиков: «Спартак» до зимы не будет назначать нового спортдиректора

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил, что Артём Ребров будет полгода занимать пост спортивного директора вместо Луки Каттани.

«До зимы на посту спортивного директора «Спартака» точно никого не будет. Мы посмотрим, исходя из ситуации. На сегодняшний день мы работаем с Артёмом Ребровым», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

По его словам, у Реброва заложена достаточно хорошая база благодаря совместной работе с Каттани. Экс-голкипер «Спартака» находится в тесном взаимодействии с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Поэтому очень надеюсь, что мы всё доработаем и Артём вполне будет готов к тому, чтобы большую часть работы спортивного блока взять на себя», — добавил Мележиков.

До этого Ребров занимал должность технического координатора красно-белых.

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

Ранее Мележиков заявил, что Каттани ушёл из клуба из-за усталости.