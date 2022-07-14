Мележиков: «Спартак» до зимы не будет назначать нового спортдиректора
- РИА Новости
«До зимы на посту спортивного директора «Спартака» точно никого не будет. Мы посмотрим, исходя из ситуации. На сегодняшний день мы работаем с Артёмом Ребровым», — цитирует Мележикова «Чемпионат».
По его словам, у Реброва заложена достаточно хорошая база благодаря совместной работе с Каттани. Экс-голкипер «Спартака» находится в тесном взаимодействии с главным тренером Гильермо Абаскалем.
«Поэтому очень надеюсь, что мы всё доработаем и Артём вполне будет готов к тому, чтобы большую часть работы спортивного блока взять на себя», — добавил Мележиков.
До этого Ребров занимал должность технического координатора красно-белых.
13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.
Ранее Мележиков заявил, что Каттани ушёл из клуба из-за усталости.