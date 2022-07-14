Гендиректор «Спартака» Мележиков: Каттани ушёл из клуба из-за усталости

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о причинах отставки спортивного директора Луки Каттани.

«У меня конфликтов ни с кем не бывает. Каттани ушёл из-за усталости», — цитирует Мележикова РИА Новости.

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Сергей Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее Зарема Салихова, супруга Федуна, отреагировала на уход Каттани с должности спортивного директора московского клуба.