Гендиректор «Спартака» Мележиков: Каттани ушёл из клуба из-за усталости
- РИА Новости
«У меня конфликтов ни с кем не бывает. Каттани ушёл из-за усталости», — цитирует Мележикова РИА Новости.
13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.
По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Сергей Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.
Ранее Зарема Салихова, супруга Федуна, отреагировала на уход Каттани с должности спортивного директора московского клуба.