Салихова — об уходе Каттани: мы не имеем права заставлять жертвовать карьерой

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на уход Луки Каттани с должности спортивного директора московского клуба.

«Мы пригласили Луку из ПСЖ, где он работал шеф-скаутом. На тот момент в «Спартаке» были бюджеты, другие задачи, да и вообще у нас была другая страна, с прямыми вылетами хоть куда, а теперь команды катаются на поездах, чтобы сыграть на выезде», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Она также заявила, что такой специалист должен жить и работать в своей среде, потому что еврокубковых матчей не будет ещё очень долго.

«Мы не имеем права подрезать крылья своим сотрудникам и заставлять их жертвовать карьерой», — добавила Салихова.

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал уход Каттани с поста спортивного директора красно-белых.