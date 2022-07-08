Смена руководства, риск разрыва телеконтракта и проблемы с VAR: почему приближение нового сезона РПЛ вызывает тревогу

«Матч ТВ» допустил разрыв соглашения на трансляцию матчей чемпионата России по футболу в случае создания Кубка РПЛ. В СМИ появились слухи о возможном изменении формата Кубка страны. Ашот Хачатурянц покинул должности президента Премьер-лиги и главы судейского департамента РФС. Видеоассистенты арбитра рискуют остаться без возможности определять положение «вне игры» с помощью офсайдных линий. О чём говорят за неделю до старта нового сезона Российской премьер-лиги — в материале RT.

Уже через неделю стартует очередной сезон чемпионата России по футболу, однако пока сложно дать однозначный ответ, насколько к данному событию готовы в РПЛ. Из команд продолжается отток иностранных игроков, главный телевещатель угрожает разрывом контракта, а видеоассистенты арбитра рискуют столкнуться с техническими проблемами, способными заметно ограничить их возможности. И всё это на фоне ухода Ашота Хачатурянца с постов президента Премьер-лиги и главы судейского комитета Российского футбольного союза, а также неопределённости относительно его преемников. Александр Алаев пока официально не утверждён в должности главы организации, а Павел Каманцев не может похвастаться большим опытом работы.

Что касается Алаева, то многие клубы выразили готовность поддержать его выдвижение на должность руководителя Премьер-лиги, но при определённых условиях. По информации издания «Коммерсантъ», от кандидата требуется покинуть посты генерального секретаря РФС и главы Первой лиги, отстаивать интересы команд перед Союзом и сохранить «независимость структуры». Однако камнем преткновения может стать просьба поддержать проведение Кубка РПЛ.

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Целью создания данного турнира была попытка компенсировать отсутствие международных матчей и тем самым обеспечить футболистов дополнительной игровой практикой. При этом формат соревнований и участие в нём исключительно команд высшего дивизиона страны автоматически делало его более привлекательным для зрителей, чем Кубок России, следовательно, позволяло рассчитывать на привлечение спонсоров. И если верить «Спорт-Экспрессу», сразу три крупные компании были готовы выделить миллиарды рублей на его проведение. Однако заручиться поддержкой всех представителей РПЛ пока не удалось.

На данный момент проект соревнований поддержали 13 коллективов, причём с оговорками. Если тот же «Спартак» в целом положительно оценил данную инициативу, то «Зенит» отказался давать чёткий ответ вплоть до изучения деталей, в частности календаря и логистики. Против же выступили «Химки», а также двое бывших представителей ФНЛ — «Оренбург» и «Факел».

Помимо прочего, не по нраву данная идея пришлась и «Матч ТВ», который владеет правами на показ встреч чемпионата России по футболу. В октябре 2021 года между сторонами была заключена сделка на четыре сезона, согласно которой лига, по данным СМИ, заработает суммарно 14,3 млрд рублей. Однако ввиду изменившихся условий телеканал рассматривает возможность расторжения действующего договора.

«Матч ТВ» считает, что создание нового турнира среди клубов РПЛ негативно скажется на медийной привлекательности чемпионата России и Кубка России, что повлечёт за собой соответствующие последствия для всех вовлечённых сторон… А запуск альтернативного продукта РПЛ не соответствует принципам партнёрского взаимодействия… Учитывая вышеизложенное, «Матч ТВ» оставляет за собой право применить меры юридического характера касательно пересмотра или расторжения лицензионного договора с российской Премьер-лигой», — говорится в открытом письме телеканала.

Ожидается, что окончательное решение по вопросу создания турнира будет принято до 15 июля. Однако уже сейчас есть основания полагать, что организационные проблемы могут заставить клубы отказаться от данной идеи. По крайней мере, об этом свидетельствует появление слухов об изменении формата Кубка России. Таким образом, удастся убить двух зайцев — увеличить число встреч и избежать санкций со стороны «Матч ТВ». Ведь в этом случае число соревнований остаётся неизменным, следовательно, использовать ряд аргументов будет невозможно.

При этом в СМИ уже появился проект реформы Кубка России, во многом напоминающий расширенную версию опального первенства. Всех участников разделят на «путь РПЛ» и «путь Первой и Второй лиг». В то время как 16 представителей высшего дивизиона страны будут определять обладателей путёвок в следующий раунд в рамках группового этапа (как и предполагалось в проекте Кубка РПЛ), коллективы из низших с ходу будут проводить матчи на вылет.

В заключительный этап соревнований проследуют суммарно 16 клубов. Занявшие первые два места в своих группах команды РПЛ попадут в верхнюю сетку, ставшие третьими — в нижнюю, где сразятся с победителя «пути Первой и Второй лиг». Остаток первенства пройдёт в формате плей-офф, а два сильнейших коллектива встретятся друг с другом в Суперфинале, который планируется провести в «Лужниках».

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Однако не только вопрос увеличения числа матчей и реорганизации первенств должен беспокоить клубы перед стартом нового сезона. Как стало известно «Спорт-Экспрессу», в ближайшее время особенную остроту может приобрести тема судейства. И дело не только в уходе Хачатурянца, но также в проблемах с системой видеопомощи арбитрам. Ранее Премьер-лига пользовалась услугами компании HawkEye Innovations, но по окончании прошлого чемпионата сотрудничество было прекращено. Отмечается, что на её место пришла американская компания, название которой пока остаётся в секрете. Она имеет лицензию ФИФА, но располагает ограниченным набором услуг. В частности, в него не входит технология офсайдных линий.

Таким образом, видеоассистенты не смогут наглядно определять, кто именно находился ближе к воротам — футболист атакующей или защищающейся команды. В отсутствие возможности чертить офсайдные линии судьям придётся либо определять положение «вне игры» на глаз, либо использовать другие подручные средства — лист бумаги или линейку. Но с учётом угла камеры далеко не всегда данный метод будет возможно применить. Следовательно, существует риск увеличения числа спорных эпизодов, что может заметно осложнить жизнь новому руководителю департамента судейства.

Помимо HawkEye, возможность определения положения «вне игры» при помощи построения офсайдных линий предлагают четыре компании — бельгийские Deltacast и EVS Broadcast Equipment, американская SportsMEDIA Technology Corporation и немецкая Vieww. Однако нет никакой уверенности, что с учётом нынешней геополитический ситуации у РФС будет возможность договориться с одной из них о сотрудничестве.