Канделаки ответила на критику «Матч ТВ» после публикации открытого письма

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Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки прокомментировала критику после опубликования открытого письма «Матч ТВ».
Канделаки ответила на критику «Матч ТВ» после публикации открытого письма
  • РИА Новости

«Интересно, конечно, получается — господа, вы вообще в курсе, как делается спортивное телевидение? Это же вам не ток-шоу с нескольких камер снять, это огромные мощности. Кто будет вам производить картинку? Кто будет производить VAR?» — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

По её мнению, проект Кубка лиги является «мертворождённой идеей». Она отметила, что создание Кубка — это возвращение в начало нулевых, и, по её мнению, турнир не будет интересен грандам.

«Нет, друзья, так не пойдёт — мы за свой продукт будем биться!» — заключила Канделаки.

6 июля «Матч ТВ» выступил с открытым письмом в адрес РПЛ и РФС. В письме указано, что телеканал оставляет за собой право применить меры юридического характера относительно пересмотра или расторжения лицензионного договора с РПЛ из-за создания Кубка лиги.

Ранее сообщалось, что в сезоне-2022/23 РПЛ останется без офсайдных линий.

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