СЭ: в сезоне-2022/23 РПЛ останется без офсайдных линий

Сотрудничество Российского футбольного союза с провайдером технологии VAR Hawk-Eye Innovations прекращено.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», после смены провайдера технологии VAR произойдут серьёзные изменения в работе видеоассистентов. Новым провайдером является американская компания, обладающая лицензией ФИФА, но предоставляющая ограниченный набор услуг. У неё, в отличие от Hawk-Eye Innovations, нет офсайдных линий.

Компания Hawk-Eye Innovations, являющаяся флагманским провайдером технологии VAR, покидает российский футбол. Таким образом, в сезоне-2022/23 определение положения вне игры станет менее точным, чем было ранее.

Ранее сообщалось, что ФИФА будет использовать полуавтоматическую систему VAR на ЧМ-2022 в Катаре.