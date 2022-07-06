СЭ: в сезоне-2022/23 РПЛ останется без офсайдных линий

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Сотрудничество Российского футбольного союза с провайдером технологии VAR Hawk-Eye Innovations прекращено.
СЭ: в сезоне-2022/23 РПЛ останется без офсайдных линий
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», после смены провайдера технологии VAR произойдут серьёзные изменения в работе видеоассистентов. Новым провайдером является американская компания, обладающая лицензией ФИФА, но предоставляющая ограниченный набор услуг. У неё, в отличие от Hawk-Eye Innovations, нет офсайдных линий.

Компания Hawk-Eye Innovations, являющаяся флагманским провайдером технологии VAR, покидает российский футбол. Таким образом, в сезоне-2022/23 определение положения вне игры станет менее точным, чем было ранее.

Ранее сообщалось, что ФИФА будет использовать полуавтоматическую систему VAR на ЧМ-2022 в Катаре.

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