ФИФА будет использовать полуавтоматическую систему VAR на ЧМ-2022 в Катаре
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Как сообщается на официальном сайте организации, данная технология использует 12 камер, которые установлены под крышей стадиона. Они отслеживают мяч и до 29 точек данных каждого игрока.
Отмечается, что в сам мяч встроен датчик, передающий сведения о его местоположении 500 раз в секунду.
Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Ранее стали известны все участники чемпионата мира по футболу 2022 года.