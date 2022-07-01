ФИФА будет использовать полуавтоматическую систему VAR на ЧМ-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что собирается задействовать полуавтоматическую систему видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2022 года.

Как сообщается на официальном сайте организации, данная технология использует 12 камер, которые установлены под крышей стадиона. Они отслеживают мяч и до 29 точек данных каждого игрока.

Отмечается, что в сам мяч встроен датчик, передающий сведения о его местоположении 500 раз в секунду.

Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее стали известны все участники чемпионата мира по футболу 2022 года.