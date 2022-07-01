ФИФА будет использовать полуавтоматическую систему VAR на ЧМ-2022 в Катаре

Короткая ссылка
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что собирается задействовать полуавтоматическую систему видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2022 года.
ФИФА будет использовать полуавтоматическую систему VAR на ЧМ-2022 в Катаре
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте организации, данная технология использует 12 камер, которые установлены под крышей стадиона. Они отслеживают мяч и до 29 точек данных каждого игрока.

Отмечается, что в сам мяч встроен датчик, передающий сведения о его местоположении 500 раз в секунду.

Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее стали известны все участники чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить