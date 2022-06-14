Стали известны все участники ЧМ-2022 в Катаре

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Сборная Коста-Рики обыграла команду Новой Зеландии в межконтинентальном стыковом матче (1:0).
Стали известны все участники ЧМ-2022 в Катаре
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  • © Alexander Hassenstein - FIFA/FIFA

Коста-Рика стала 32-й участницей чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Дания, Тунис, Австралия.

Группа Е: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола в скором времени собирается внедрить систему автоматического обнаружения офсайда.

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