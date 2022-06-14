Стали известны все участники ЧМ-2022 в Катаре
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- © Alexander Hassenstein - FIFA/FIFA
Коста-Рика стала 32-й участницей чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Группа D: Франция, Дания, Тунис, Австралия.
Группа Е: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика.
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола в скором времени собирается внедрить систему автоматического обнаружения офсайда.