ФИФА собирается внедрить систему автоматического обнаружения офсайда к ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) в скором времени собирается внедрить систему автоматического обнаружения офсайда.

По информации The Guardian, технология будет использована на чемпионате мира 2022 года в Катаре, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.

Компания Hawk-Eye Innovations подтвердила, что технология определения офсайдов уже готова к работе. Отмечается, что компьютер будет следить за игроками на поле и сможет определить, был ли офсайд в эпизоде, после чего передаст информацию арбитрам.

Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций 13 июня принял решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче.

Ранее бывший судья Юрий Баскаков объяснил, почему ФИФА и УЕФА не согласятся сократить тайм до получаса чистого времени, как во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов, начиная с сезона-2023/24.