«Краснодар» объявил о подписании контракта с Ахметовым

Короткая ссылка
Российский полузащитник Ильзат Ахметов стал игроком футбольного клуба «Краснодар».
«Краснодар» объявил о подписании контракта с Ахметовым
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба южного коллектива, соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано на два года.

По окончании сезона-2021/22 Ахметов покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Он выступал в составе армейцев с 2018 года. В общей сложности он провёл за красно-синих 104 матча, забил семь мячей, отдал 11 результативных передач и завоевал вместе с командой Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в клубе «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить