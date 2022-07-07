«Краснодар» объявил о подписании контракта с Ахметовым

Российский полузащитник Ильзат Ахметов стал игроком футбольного клуба «Краснодар».

Как сообщает пресс-служба южного коллектива, соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано на два года.

По окончании сезона-2021/22 Ахметов покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Он выступал в составе армейцев с 2018 года. В общей сложности он провёл за красно-синих 104 матча, забил семь мячей, отдал 11 результативных передач и завоевал вместе с командой Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в клубе «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.