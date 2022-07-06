Источник: клуб из из Саудовской Аравии сделал предложение Крыховяку

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в клубе «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб уже сделал официальное заявление, но футболист попросил время на размышление.

Крыховяк воспользовался опцией Международной федерации футбола (ФИФА) и перешёл в марте в греческий АЕК. 32-летний полузащитник приостановил свой контракт с «Краснодаром» до окончания сезона-2021/22 из-за ситуации на Украине.

Контракт Крыховяка с «Краснодаром» истекает в июне 2024 года.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее агент Крыховяка сообщил, что футболист не собирается разрывать контракт с «Краснодаром».