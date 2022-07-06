Генич: Нобоа мастеровитее и лучше любого полевого игрока ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о возможном переходе Кристиана Нобоа из «Сочи» в ЦСКА.

«Сочи» сейчас растаскивают направо и налево. В каком бы состоянии ни находился Нобоа, он сильнее любого игрока нынешнего ЦСКА. Акинфеева вынесем за скобки», — цитирует Генича «РБ Спорт».

Эквадорский полузащитник в сезоне-2021/22 в 29 матчах за «Сочи» забил десять мячей и отдал девять результативных передач. По итогам чемпионата он был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги.

СМИ сообщали, что «Зенит» может вернуть Нобоа, если Вендел решит покинуть клуб.

Ранее в «Сочи» отреагировали на информацию, что Нобоа может вернуться в «Зенит».