«Чемпионат»: «Зенит» хочет вернуть Нобоа, если Вендел решит покинуть клуб

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа может продолжить карьеру в «Зените».

Как сообщает источник «Чемпионата», «Зенит» рассматривает вариант с возвращением Нобоа, если Вендел решит покинуть клуб.

Эквадорский полузащитник в сезоне-2021/22 в 29 матчах за «Сочи» забил десять мячей и отдал девять результативных передач. По итогам чемпионата он был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).

Контракт Нобоа с «Сочи» истекает 30 июня 2023 года.

Ранее Нобоа заявил, что хотел бы завершить карьеру в «Зените».