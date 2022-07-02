Нобоа: хотел бы завершить карьеру в «Зените»

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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что хотел бы завершить карьеру в «Зените».
Нобоа: хотел бы завершить карьеру в «Зените»
  • AP

«Если мне позвонят из «Зенита» этим летом, я, конечно же, соглашусь вернуться. Если будет шанс, я бы хотел там завершить карьеру. Готов играть до 45 лет, главное, чтобы здоровье позволяло», — цитирует Нобоа «РБ Спорт».

Эквадорский полузащитник в сезоне-2021/22 в 29 матчах за «Сочи» забил десять мячей и отдал девять результативных передач. По итогам чемпионата он был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги.

Контракт Нобоа с «Сочи» истекает 30 июня 2023 года.

Ранее Нобоа не исключил, что перейдёт из «Сочи» к Владимиру Федотову в ЦСКА.

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