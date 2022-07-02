Нобоа не исключил, что перейдёт из «Сочи» к Федотову в ЦСКА

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос, перейдёт ли он в столичный ЦСКА.

«Я приостанавливать контракт с «Сочи» не собираюсь, как не сделал этого в марте, когда была возможность. Перейду ли к Федотову в ЦСКА? Это другой вопрос. Посмотрим, время ещё есть», — цитирует Нобоа РИА Новости.

Он назвал назначение Владимира Федотова в армейский клуб нормальной рабочей ситуацией.

«Это футбол. Каждый футболист и тренер может поменять клуб. Он хороший тренер. Он дал результат для нашей команды», — добавил он.

Эквадорский полузащитник в сезоне-2021/22 в 29 матчах за «Сочи» забил десять мячей и отдал девять результативных передач. По итогам чемпионата он был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).

Контракт Нобоа с «Сочи» истекает июня 2023 года.

Ранее президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг назвал имя нового главного тренера черноморской команды.