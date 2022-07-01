Точилин станет главным тренером «Сочи»

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Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг назвал имя нового главного тренера черноморской команды.

«Договоренность есть, Александр Точилин будет главным тренером», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

На данный момент «Сочи» после ухода в московский ЦСКА Владимира Федотова руководит Вадим Гаранин. Он занимает должность старшего тренера, поскольку у него отсутствует лицензия тренера Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, что «Сочи» под руководством Точилина в 2019 году вышел в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Зенит» досрочно одержал победу на предсезонном товарищеском турнире.

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