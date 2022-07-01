«Зенит» досрочно одержал победу на предсезонном товарищеском турнире

«Сочи» по пенальти обыграл «Пари НН» в матче на предсезонном товарищеском турнире.

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу черноморской команды.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе нижегородской команды мячи забил Кирилл Гоцук (на 52-й минуте). У «Сочи» отличился Тимофей Шипунов (на 56-й минуте). В серии пенальти точнее оказались сочинцы (4:2).

Санкт-петербургский «Зенит» стал победителем турнира ещё до его окончания. Подопечные Сергея Семака одержали три победы в трёх матчах. На втором месте располагается «Сочи». Команда Вадима Гаранина в двух встречах набрала три очка. На третьем месте — «Пари НН» и ЦСКА.

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