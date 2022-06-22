В «Норрчёпинге» прокомментировали информацию об интересе к Сигурдссону
- РИА Новости
«Норрчёпинг» намерен подписать Сигурдссона? Мы не обсуждаем его», — приводит слова Мартинссона Sport24.
Сигурдссон присоединился к ЦСКА в 2018 году и провёл за московскую команду 87 матчей, забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач. Сезон-2021/22 полузащитник провёл в аренде в итальянской «Венеции».
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Сигурдссон намерен воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с армейским клубом.