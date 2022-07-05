В «Сочи» отреагировали на информацию, что Нобоа может вернуться в «Зенит»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал новость о возможном уходе Кристиана Нобоа в «Зенит».

«Устная договорённость Нобоа с «Зенитом»? Давайте я поговорю с ним, заодно спрошу. У футболистов есть желание где-то закончить… У Нобоа хорошее желание. Сейчас Кристиан находится в команде: тренируется, готовится к чемпионату», — цитирует Рубашко «Чемпионат».

СМИ сообщали, что «Зенит» может вернуть Нобоа, если Вендел решит покинуть клуб.

Эквадорский полузащитник в сезоне-2021/22 в 29 матчах за «Сочи» забил десять мячей и отдал девять результативных передач. По итогам чемпионата он был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги.

Ранее в «Зените» прокомментировали новость о возможном возвращении Нобоа.