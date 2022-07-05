В «Зените» отреагировали на информацию о возможном возвращении Нобоа в клуб

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном переходе Кристиана Нобоа из «Сочи».

«Зенит» хочет подписать Нобоа, если Вендел решит покинуть клуб? Нет повода для таких новостей», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Эквадорский полузащитник в сезоне-2021/22 в 29 матчах за «Сочи» забил десять мячей и отдал девять результативных передач. По итогам чемпионата он был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет вернуть Нобоа, если Вендел решит покинуть клуб.