В «Зените» отреагировали на информацию о возможном возвращении Нобоа в клуб
- РИА Новости
«Зенит» хочет подписать Нобоа, если Вендел решит покинуть клуб? Нет повода для таких новостей», — цитирует Медведева «Чемпионат».
Эквадорский полузащитник в сезоне-2021/22 в 29 матчах за «Сочи» забил десять мячей и отдал девять результативных передач. По итогам чемпионата он был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет вернуть Нобоа, если Вендел решит покинуть клуб.