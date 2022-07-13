Гендиректор «Зенита» надеется, что Семак проработает в клубе дольше срока нового контракта

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев надеется, что главный тренер команды Сергей Семак проработает в футбольном клубе дольше срока нового контракта.
Гендиректор «Зенита» надеется, что Семак проработает в клубе дольше срока нового контракта
  • РИА Новости

«Я лично получаю большое удовольствие от работы с ним, он открытый для диалога человек, умеет как высказывать свое мнение, так и слушать мнение других, что очень важно. Конечно, для нашего футбола ситуация редкая, если не уникальная, когда тренер работает так долго и будет работать минимум три года, и я надеюсь, что больше», — цитирует Медведева ТАСС.

По словам Медведева, Семак не стоит на месте и постоянно двигается вперёд. Он считает, что «Зенит» перестали критиковать за особенный практицизм, поскольку игра команды стала более разнообразной.

«Зенит» 13 июля продлил контракт с Семаком до 2025 года. 

При Семаке команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей чемпионата России в четвёртый раз подряд и в восьмой — в истории. Также «Зенит» на поле стадиона «Газпром Арена» разгромил московский «Спартак» (4:0) и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло прокомментировал подписание Семаком нового контракта с «Зенитом».

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