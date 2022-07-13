Капелло: Семак может устать из-за длительной работы в «Зените»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло прокомментировал подписание Сергеем Семаком нового контракта с петербургским «Зенитом».

«При этом контракт на три сезона после четырёх лет в команде — это серьёзное испытание в плане мотивации. В моём понимании пять лет подряд в одном клубе — это некий психологический барьер, который трудно преодолеть», — цитирует Капелло «Спорт-Экспресс».

76-летний итальянский тренер пожелал Семаку найти новые резервы для прогресса именно в команде из Санкт-Петербурга. Капелло уверен, что наставнику «Зенита» должно помочь обновление состава.

«Если это регулярно происходит, то у него больше шансов задержаться на одном месте подольше. В противном случае наступает объективная психологическая усталость, бороться с которой очень сложно», — заключил Капелло.

«Зенит» 13 июля продлил контракт с Семаком до 2025 года.

При Семаке команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей чемпионата России в четвёртый раз подряд и в восьмой — в истории. Также «Зенит» на поле стадиона «Газпром Арена» разгромил московский «Спартак» (4:0) и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение, что «Зенит» станет чемпионом в сезоне-2022/23.