Смородская считает, что «Зенит» станет чемпионом в сезоне-2022/23
- РИА Новости
«У «Зенита» в России нет конкурентов. Это объективная реальность. Они хорошо укомплектованы. Семак отлично работает, внедряет новые тенденции футбола, которые видит в европейских чемпионатах», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».
По её мнению, Сергей Семак на данный момент является лучшим российским тренером.
«У нас и с тренерами проблема. Их не найти», — сказала Смородская.
«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2021/22 и выиграл Суперкубок-2022. Команда из Санкт-Петербурга в матче первого тура сыграет в гостях с подмосковными «Химками» 15 июля.
Ранее сообщалось, что Семак продлил контракт с «Зенитом» на три года.