Смородская считает, что «Зенит» станет чемпионом в сезоне-2022/23

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская назвала фаворита чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«У «Зенита» в России нет конкурентов. Это объективная реальность. Они хорошо укомплектованы. Семак отлично работает, внедряет новые тенденции футбола, которые видит в европейских чемпионатах», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

По её мнению, Сергей Семак на данный момент является лучшим российским тренером.

«У нас и с тренерами проблема. Их не найти», — сказала Смородская.

«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2021/22 и выиграл Суперкубок-2022. Команда из Санкт-Петербурга в матче первого тура сыграет в гостях с подмосковными «Химками» 15 июля.

Ранее сообщалось, что Семак продлил контракт с «Зенитом» на три года.