Источник: Семак продлил контракт с «Зенитом» на три года
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Срок нового соглашения — три года. Весь тренерский штаб также продолжит работу в Санкт-Петербурге, сообщает «РБ Спорт».
Напомним, что при Семаке команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей чемпионата России в четвёртый раз подряд и восьмой — в истории. Также «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, за счёт чего можно составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате России.