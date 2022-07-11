Источник: Семак продлил контракт с «Зенитом» на три года

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подписал новый контракт с сине-бело-голубыми.

Срок нового соглашения — три года. Весь тренерский штаб также продолжит работу в Санкт-Петербурге, сообщает «РБ Спорт».

Напомним, что при Семаке команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей чемпионата России в четвёртый раз подряд и восьмой — в истории. Также «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, за счёт чего можно составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате России.