Сёмин рассказал, за счёт чего можно составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате России
- РИА Новости
«Способен ли кто-то составить конкуренцию «Зениту»? Обязаны составить борьбу. Всегда конкуренцию составляли «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак». Всё зависит лишь от работы, которую они проводят. Если хорошо её проведут — составят конкуренцию чемпиону, если не смогут — нет. Простая система», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
«Зенит» в матче первого тура чемпионата России 15 июля в гостях сыграет с подмосковными «Химками».
Ранее полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе над «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.