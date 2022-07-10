Сёмин рассказал, за счёт чего можно составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Способен ли кто-то составить конкуренцию «Зениту»? Обязаны составить борьбу. Всегда конкуренцию составляли «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак». Всё зависит лишь от работы, которую они проводят. Если хорошо её проведут — составят конкуренцию чемпиону, если не смогут — нет. Простая система», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Зенит» в матче первого тура чемпионата России 15 июля в гостях сыграет с подмосковными «Химками».

Ранее полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе над «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.