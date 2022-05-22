В погоне за прибылью: как Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ и подставил «Реал»

Килиан Мбаппе подписал новое трёхлетнее соглашение с ПСЖ. По данным СМИ, нападающий будет зарабатывать от €40 до 100 млн в год и получит € 100—150 млн в качестве бонуса. Футболист объяснил своё решение желанием развиваться и выступать на самом высоком уровне. Пострадал от этой сделки «Реал», который был близок к договорённости с форвардом и якобы предлагал ему аналогичные условия. В руководстве испанской Ла Лиги уже пообещали обратиться с жалобой в УЕФА, обвинив ПСЖ в нарушении финансового фейр-плей.

Главная трансферная сага последних лет в европейском футболе завершилась крайне неожиданно. Килиан Мбаппе, который, казалось, находится в шаге от перехода в «Реал», подписал новое соглашение с ПСЖ. Оно рассчитано до 30 июня 2025 года. Сам нападающий, комментируя своё решение, объяснил, что в Париже получит возможность прогрессировать и выступать на самом высоком уровне.

«А ещё я очень рад, что могу продолжать развиваться во Франции — стране, где я родился, вырос и сделал себе имя», — приводятся слова спортсмена на официальном сайте парижан.

Отдельно он поблагодарил президента клуба Нассера Аль-Хелаифи за «доверие, понимание и терпение».

«Также хочу поблагодарить всех болельщиков «Пари Сен-Жермен» во Франции и во всём мире за их поддержку, особенно в последние месяцы. Именно вместе, сплочённые и исполненные честолюбия, мы будем творить магию в ПСЖ», — добавил Мбаппе.

В свою очередь Аль-Хелаифи назвал продление контракта с лидером команды исключительным моментом в истории ПСЖ и хорошей новостью для поклонников коллектива.

«С тех пор как Килиан стал членом нашей семьи, он достиг величия, не свойственного людям такого возраста, во всех аспектах. Продлив соглашение, он станет основой будущего нашего клуба как на поле, так и за его пределами. Я невероятно горд и рад — за Килиана, болельщиков, всю семью ПСЖ, рад, что мы продолжим наше прекрасное путешествие вместе. Величайшие главы в нашей истории ещё впереди», — подчеркнул президент.

Радостное событие форвард прямо в день публикации официальной новости отметил хет-триком в ворота «Метца» в матче последнего тура чемпионата Франции. А одним из первых обратился к партнёру Неймар, чьи переговоры с парижанами несколько лет назад тоже наделали немало шума. Бразилец поздравил друга и подчеркнул, что тот является настоящим и будущим коллектива.

Казалось бы, остаётся порадоваться за футболиста, который в состоянии превратиться в настоящую легенду ПСЖ. Однако подписание нового контракта не обошлось без серьёзного скандала. Главным пострадавшим в этой ситуации оказался «Реал», который, судя по информации СМИ, был крайне близок к соглашению со звездой. Так, ещё в начале недели Marca сообщала, что мадридцы закрыли сделку по нападающему. Якобы, стороны в мае окончательно договорились о переходе. В свою очередь парижане прекратили продажу футболок спортсмена на официальном сайте.

Однако за последние несколько дней ситуация кардинальным образом изменилась, и это вызвало жёсткую реакцию даже у руководства испанской Ла Лиги. Там переподписание ПСЖ Мбаппе сочли нарушением финансового фейр-плей и пообещали обратиться с жалобой в УЕФА.

«Возмутительно, что такой клуб, как ПСЖ, сообщивший в прошлом сезоне об убытках в размере более чем €220 млн и за предшествующие периоды накопивший свыше €700 млн долга (при этом сообщая о сомнительных в плане оценки спонсорских поступлениях), выплачивающий футболистам команды в этом сезоне около €650 млн, может заключить подобное соглашение, тогда как у клубов, которые могли бы подписать такого игрока без ущерба своему зарплатному фонду, этой возможности нет», — выразили негодование в руководстве организации.

В Ла Лиге также напомнили, что уже выступали с аналогичными жалобами на парижан с целью «защитить экономическую экосистему европейского футбола», и они оказались удовлетворены УЕФА. Не исключено, что нечто подобное произойдёт и сейчас.

«Такое поведение ещё раз демонстрирует, что государственные клубы не уважают и не хотят уважать правила такой важной сферы, как футбол. Эти правила играют ключевую роль в защите и сохранении сотен тысяч рабочих мест. Такое поведение (команды) во главе с президентом представляет для европейского футбола не меньшую угрозу, чем европейская суперлига», — сказано в заявлении.

В «Реале» же оказались настолько шокированы неожиданным шагом Мбаппе, что пока никак не прокомментировали его. По данным СМИ, футболист лично связался с президентом мадридцев Флорентино Пересом и сообщил о своём решении. В переписке он, якобы, напомнил, что с детства является фанатом команды, и поблагодарил за интерес. Руководитель в ответ посетовал, что парижане разрушили мечту нападающего.

Теперь многие не сомневаются: переговоры со сливочными были для представителей спортсмена лишь способом выбить наилучшие условия у ПСЖ. Его окружение специально создавало видимость близости с испанским клубом.

В результате своей цели они добились. Как сообщает Eurosport, по условиям нового соглашения звезда будет зарабатывать €100 млн в год, а также получит €300 млн в качестве подписного бонуса. Кроме того, Килиан сможет распоряжаться большей частью своих имиджевых прав.

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Чуть ближе к реальности выглядят цифры BBC — € 40 млн за сезон и € 150 млн в виде бонуса. Причём британское издание утверждало, что аналогичные условия французу предложил «Реал». Одно можно сказать точно: Мбаппе открыл эпоху небывало высоких зарплат в европейском футболе. Для сравнения оклады Лионеля Месси в ПСЖ и Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» составляют около € 30 млн.

А информацию о том, что парижане и мадридцы сделали Килиану практически идентичные предложения, подтвердила его мать Файза Ламари. По её словам, большой разницы между ними не было, и сыну оставалось лишь сделать выбор. Однако испанский коллектив готов был предоставить футболисту полный контроль над его имиджевыми правами.

Теперь же «Реалу» срочно предстоит решать вопрос по поиску звёздного форварда. В текущем сезоне Карло Анчелотти способен делать ставку только на Карима Бензема, который забил невероятные 44 мяча в 45 матчах во всех турнирах и, возможно, получит «Золотой мяч». Однако французу исполнилось 34 года, и ему скоро потребуется замена. А резервисты Лука Йович и Мариано Диаз на двоих отметились всего парой голов.

Причём, по утверждению журналиста Ромейна Молины, в клубе настолько поверили в скорый переход Мбаппе, что вышли из переговоров с дортмундской «Боруссией» по Эрлингу Холанду и остались без плана B. Норвежец уже перешёл в «Манчестер Сити».

ПСЖ же, сохранив форварда, обрёк себя на зависимость от него. В клубе теперь вынуждены будут прислушиваться к мнению футболиста. В частности, он якобы настаивает на уходе спортивного директора Леонардо. Также, по слухам, Килиан хочет видеть на посту главного тренера Зинедина Зидана и не возражает против продажи Неймара.