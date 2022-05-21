Мбаппе продлил контракт с «Пари Сен-Жермен»

Короткая ссылка
«Пари Сен-Жермен» сообщил, что продлил контракт с форвардом Килианом Мбаппе.
Мбаппе продлил контракт с «Пари Сен-Жермен»
  • AP

23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение до 2025 года, сообщила пресс-служба ПСЖ перед матчем заключительного тура чемпионата Франции с «Мецем».

«Я рад продолжить свой путь в ПСЖ, рад остаться в Париже, это мой город», — сказал Мбаппе.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «Пари Сен-Жермен» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 мячей и сделал 26 результативных передач. ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции. Футболист покинет клуб на правах свободного агента.

Ранее президент Ла Лиги заявил, что Мбаппе перейдёт в «Реал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить