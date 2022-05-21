Мбаппе продлил контракт с «Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» сообщил, что продлил контракт с форвардом Килианом Мбаппе.

23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение до 2025 года, сообщила пресс-служба ПСЖ перед матчем заключительного тура чемпионата Франции с «Мецем».

«Я рад продолжить свой путь в ПСЖ, рад остаться в Париже, это мой город», — сказал Мбаппе.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «Пари Сен-Жермен» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 мячей и сделал 26 результативных передач. ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции. Футболист покинет клуб на правах свободного агента.

Ранее президент Ла Лиги заявил, что Мбаппе перейдёт в «Реал».