Мбаппе продлил контракт с «Пари Сен-Жермен»
- AP
23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение до 2025 года, сообщила пресс-служба ПСЖ перед матчем заключительного тура чемпионата Франции с «Мецем».
«Я рад продолжить свой путь в ПСЖ, рад остаться в Париже, это мой город», — сказал Мбаппе.
В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «Пари Сен-Жермен» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 мячей и сделал 26 результативных передач. ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции. Футболист покинет клуб на правах свободного агента.
Ранее президент Ла Лиги заявил, что Мбаппе перейдёт в «Реал».