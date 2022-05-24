Провал Слуцкого, отсутствие лидера и безразличие болельщиков: почему «Рубин» заслужил вылет в ФНЛ

«Рубин» занял предпоследнее место в чемпионате России по футболу и рискует начать следующий сезон во втором по силе футбольном дивизионе страны. В ключевой момент в команде не нашлось человека, способного повести за собой партнёров, а Леонид Слуцкий лишь нагнетал атмосферу вокруг клуба, жёстко высказываясь в СМИ и критикуя судей. Почему вылет в ФНЛ может помочь пересмотреть отношение к футболу в Казани — в материале RT.

Фанатам российского футбола чемпионат России сезона-2021/22 запомнится не только очередной уверенной победой «Зенита» и провалом «Спартака», финишировавшего десятым в год столетия клуба. Одним из главных событий стал вылет из высшего дивизиона страны «Рубина». Менее чем за год подопечные Леонида Слуцкого успели проделать путь от претендента на награды и участника еврокубков до одного из главных аутсайдеров, пропускающего по шесть голов от ЦСКА и «Сочи» и неспособного взять верх над «Химками» и «Уралом». Апогеем кошмара стало поражение от «Уфы» в заключительном, 30-м туре. И это при том, что казанцы вели в счёте с конца первого тайма, а на 103-й минуте имели шанс спастись, но не реализовали пенальти.

Уже к концу октября стало понятно, что для «Рубина» нынешний сезон будет непростым. К этому моменту казанцы уже успели уступить в двухматчевом противостоянии «Ракуву» и сенсационно вылететь из Лиги конференций, а в чемпионате выдали безвыигрышную серию из пяти встреч и расположились на девятой строчке, отстав от лидирующего «Зенита» на десять очков. Всё осложнялось не самым удачным выступлением лидеров. Мечтавший о переезде в Европу Хвича Кварацхелия заметно сдал, а приобретённые летом Сеад Хакшабанович и Андерс Дрейер не в полной мере оправдывали надежды.

Черногорец так и не стал лидером и набрал всего четыре (1 + 3) очка по системе «гол + пас» в 20 играх первенства, а датчанин хоть и начал с хет-трика и отличился в общей сложности восемь раз, но порой выглядел потерянным. И всё это на фоне странной ситуации с основным форвардом Джордже Деспотовичем. Осенью мешали травмы, а в январе с ним внезапно был расторгнут контракт. Причём источники сообщали, что причиной тому стал конфликт со Слуцким и его нежелание сотрудничать с агентом тренера Кристианом Эмиле. Хотя впоследствии стороны опровергли эту информацию.

Безусловно, провал «Рубина» во многом связан с массовым исходом легионеров. К 1 апреля из иностранцев в Казани остались лишь Монтассар Тальби, Виталий Лисакович и Оливер Абильгор, и это при том, что датчанин в тот момент испытывал мышечные проблемы и не мог выходить на поле. Слуцкий лишился ведущих исполнителей и был вынужден заняться экстренной перестройкой, с чем, очевидно, не справился. С того дня команда провела восемь матчей и взяла всего четыре очка, а на финише потерпела четыре поражения подряд с общей разницей мячей 1:12.

Но стоит ли списывать все неудачи «Рубина» исключительно на отсутствие сильных иностранцев? Есть основания полагать, что нет. Ведь кризис начался задолго до их отъезда в апреле. Не считая концовки, коллектив дважды переживал затяжную серию из четырёх поражений (была ещё и осенняя серия из пяти матчей без побед). Старт первой пришёлся на конец ноября, а второй — на середину марта. Но даже во втором случае клуб всё ещё располагал если не всеми, то большинством сильнейших игроков, и потому не может пенять на слабый состав.

Кроме того, в похожем положении оказался «Краснодар», помимо самих футболистов лишившийся ещё и наставника. Даниэль Фарке прибыл в клуб зимой, но покинул его до того, как успел хотя бы раз вывести подопечных на официальную встречу. Руководству пришлось в спешке искать замену, вследствие чего на должность исполняющего обязанности главного тренера был назначен Александр Сторожук — 40-летний специалист, ранее работавший с молодёжкой и дублем «быков». Обойма же была сформирована за счёт воспитанников академии. Да, казанцы могут посетовать на отсутствие таких скрытых резервов, но в этом исключительно их вина. Сергей Галицкий вложил огромные средства в развитие молодёжи и был отчасти вознаграждён за это.

Помимо прочего, «Рубин» по-прежнему располагал тренером, считавшимся одним из сильнейших в России. Сложность была лишь том, что сам Слуцкий оказался абсолютно не готов к такому развитию событий и так и не сумел взять контроль над ситуацией. Иначе как объяснить десять поражений в 14 матчах во всех турнирах, часть из которых были разгромными и унизительными? В противостояниях с ЦСКА и «Сочи» казанцы откровенно «бросали вёсла» и позволяли соперникам раз за разом «расстреливать» Юрия Дюпина, похожее произошло и во встречах с «Уралом» и «Енисеем». В обеих они не только пропустили по три гола, но и в целом смотрелись слабее противников. Екатеринбуржцы нанесли на четыре удара по воротам больше (14:10), а красноярцы превзошли их более чем в два раза (14:6).

И сам Слуцкий неоднократно демонстрировал, что не может справиться с колоссальным давлением. Специалист называл казанцев «самой пострадавшей стороной в РПЛ», а подопечных — не командой, а «группой игроков». Упрекал руководство Премьер-лиги за запрет на регистрацию футболистов на замену ушедшим, а также по привычке срывался на арбитров. Особенно досталось Виталию Мешкову, который обслуживал матч второго круга с «Ростовом». Тогда «Рубин» уже на 19-й минуте остался в меньшинстве и впоследствии проиграл 1:2.

На пресс-конференции Слуцкий обрушился с критикой на Мешкова, упрекнув его за высокомерие и предвзятость, а также назвал «пародией на судью». Инцидент попал на рассмотрение в Комитет по этике РФС, в итоге специалиста оштрафовали. Условное отстранение до конца первенства стало слабым наказанием.

Нервозность тренера передалась и его футболистам. Нельзя сказать, что «Рубин» был однозначно худшей командой во второй части сезона, пусть и выступал откровенно плохо. По ожидаемым забитым мячам он занял лишь 13-е место (11,34), а по пропущенным — 16-е (21,79), но второе во многом объясняется двумя разгромами в противостояниях с лидерами. Подтверждением тому является число прогнозируемых очков (11,68), по которому они опередили не только «Арсенал» и «Нижний Новгород», но и «Краснодар».

Проблема в том, что двое последних бережно относились к своим моментам и в итоге набрали больше положенного, а казанцы заметно меньше (-4,68). И это во многом объясняется общей атмосферой внутри коллектива и неспособностью специалиста вселить уверенность в подопечных.

Не сильно ощущалась и поддержка местных болельщиков, для которых футбол так и не стал любимым видом спорта. По итогам сезона «Рубин» занял лишь 11-е место по проценту заполняемости стадиона — 16,6% (а мог оказаться и ниже, если бы активные фанаты «Спартака» не устроили бойкот из-за перспективы внедрения Fan ID). По этому показателю казанцы уступили не только «Ростову» и «Уралу» с новыми стадионами, но и «Уфе» с «Арсеналом».

Вряд ли стоит ожидать, что после вылета команды в ФНЛ отношение к ней фанатов изменится в положительную сторону и они примутся заполнять 45-тысячную «Ак Барс Арену». Поэтому на данный момент перспективы «Рубина» выглядят не самыми радужными. Пока сложно сказать, сохранит ли клуб финансирование, останется ли в нём Слуцкий и многие ли игроки решат посвятить себя цели вернуть большой футбол в Казань. Особенно если сами местные болельщики не заинтересованы в этом.

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Но и с самих спортсменов ответственность снимать не стоит. На бумаге в коллективе было достаточно опытных и мастеровитых игроков, способных взять на себя бремя лидерства. Это и экс-чемпион России в составе «Локомотива» Владислав Игнатьев, и защитник сборной страны Илья Самошников, а также арендованный у ЦСКА Константин Кучаев и перешедший из стана железнодорожников Лисакович. Но ни один из них не оказался готов взять на себя инициативу.

Таким образом, для «Рубина» понижение в классе станет серьёзным испытанием, по прошествии которого станет понятно, нужен ли футбол одному из самых крупных городов России. Если команда сохранит состав и тренера, грамотно подойдёт к следующему сезону, то наверняка сумеет в кратчайшие сроки вернуться в РПЛ и доказать, что случившееся было всего лишь неудачным стечением обстоятельств.

Хотя до сих пор существует вероятность, что «Рубин» получит ещё один шанс остаться в высшем дивизионе. Это произойдёт в том случае, если на исполкоме РФС будет одобрена реформа РПЛ, согласно которой число участников будет расширено до 18 и более. Тогда казанцы либо сохранят прописку в Премьер-лиге, либо получат возможность побороться за неё с одним из представителей ФНЛ.