«Уфа» вырвала победу у «Рубина» на 90-й минуте и избежала прямого вылета в ФНЛ
- РИА Новости
Игра, которая прошла на поле стадиона «Ак Барс Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу «Уфы».
В составе «Рубина» мяч забил с пенальти Виталий Лисакович (37-я минута). У «Уфы» отличились Владислав Камилов (54-я), Дилан Ортис (90-я).
Лисакович на 13-й добавленной к основному времени матча минуте не забил пенальти.
«Рубин» (29 очков) занял 15-е место. «Уфа» (30) — 14-е. Казанская команда вылетела во второй дивизион. Клубу из Башкирии предстоит сыграть стыковые матчи.
Ранее сообщалось, что московское «Торпедо» и воронежский «Факел» напрямую вышли в РПЛ.