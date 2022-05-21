«Уфа» вырвала победу у «Рубина» на 90-й минуте и избежала прямого вылета в ФНЛ

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«Рубин» потерпел поражение на своём поле от «Уфы» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.
«Уфа» вырвала победу у «Рубина» на 90-й минуте и избежала прямого вылета в ФНЛ
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на поле стадиона «Ак Барс Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу «Уфы».

В составе «Рубина» мяч забил с пенальти Виталий Лисакович (37-я минута). У «Уфы» отличились Владислав Камилов (54-я), Дилан Ортис (90-я).

Лисакович на 13-й добавленной к основному времени матча минуте не забил пенальти.

«Рубин» (29 очков) занял 15-е место. «Уфа» (30) — 14-е. Казанская команда вылетела во второй дивизион. Клубу из Башкирии предстоит сыграть стыковые матчи.

Ранее сообщалось, что московское «Торпедо» и воронежский «Факел» напрямую вышли в РПЛ.

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