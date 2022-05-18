«Пора перестать пускать пыль в глаза»: Плющев — о выборах главы ФХР, кризисе кадров в России и воспитании молодёжи

19 мая в Москве состоится отчётно-выборная конференция Федерации хоккея России. Единственным кандидатом на пост президента стал Владислав Третьяк, возглавляющий организацию с 2006 года. Однако по мнению бывшего наставника национальной команды Владимира Плющева, в одном из самых популярных видов спорта в стране назрел кризис и необходимы структурные изменения, чтобы из него выйти. Подробнее о них специалист рассказал в интервью RT.

В четверг, 19 мая, состоится отчётно-выборная конференция Федерации хоккея России. Перед Олимпийскими играми в Пекине анонсировалось, что вместо Владислава Третьяка, которому в этом году исполнилось 70 лет, на пост президента организации будет баллотироваться Павел Буре. Однако ситуация в мире резко осложнилась после начала спецоперации на Украине. Стало ясно, что перспектив завоевать трофеи на международной арене в ближайшем будущем у национальной команды нет. В итоге исчезли и желающие возглавить ФХР. Таким образом предстоящее голосование, по сути, превращается в формальность, поскольку других кандидатур, помимо прославленного вратаря, просто нет.

При этом стабильность в руководстве организации не говорит о том, что в данном виде спорта не нужны перемены. О том, какие проблемы существуют в российском хоккее и как их необходимо решать, RT рассказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Нужна антикризисная программа»

— Вы уже не раз говорили, что в российском хоккее назрели изменения. В чём выражается кризис?

— Достаточно посмотреть статистику. Юниоры и молодёжка не побеждают на чемпионатах мира лет 15 и 11 лет, соответственно (при восьми проигранных финалах. — RT). Первая сборная в последний раз выигрывала чемпионат мира в 2014-м, после Игр в Сочи, когда основные соперники выступали неосновными составами. Олимпиаду в Пхёнчхане в актив тоже занести нельзя, потому что там не было игроков НХЛ. И вот мы себя уговариваем, что стали серебряными призёрами в Пекине. Но все же видели игру. Минимальное преимущество в одну шайбу с датчанами и швейцарцами, еле-еле по буллитам одолели шведов. И это держава, которая на протяжении десятилетий диктовала моду в хоккее и давала ему направление для развития.

— При этом большое число молодёжи уезжает в лиги США и Канады.

— Мы уже давно не готовим таких спортсменов, которые были бы на разбор и на разрыв в НХЛ. За последние несколько лет один Кирилл Капризов обращает на себя внимание. И то не благодаря, а вопреки существующей системе. Он вышел не из тех академий, которые у нас сейчас есть. Только в Москве — пять, а ещё в Казани, Омске…

Если посчитать, их порядка семи-восьми на территории России. Но только Кирилл поднялся до того уровня, который раньше занимали Илья Ковальчук, Алексей Яшин, Александр Фролов, а сейчас Александр Овечкин, Никита Кучеров. Нынешнее поколение драфтуется третьим раундом, десятым номером. Ну кому это интересно?

Пиарили Валерия Ничушкина и Василия Подколзина. А что толку? И так было понятно, что это не те звёзды, на которых надо молиться. И здесь вопрос не в личностях, а в системе подготовки, а она у нас страдает. Значит, нужно пересматривать позиции, на которых мы зациклились и продолжаем использовать.

— Возможно, именно поэтому многие и уезжают, что не могут получить нужных навыков в России?

— Конечно. У нас даже клубы сейчас не готовят игроков, чтобы они влились в состав. А молодёжь чувствует, что у нас здесь ничего особенного поймать нельзя и отправляются искать счастья за океан. Как только заработает система в России, то ребята будут уезжать, но не в том количестве. Из пяти хороших двое выберут другую страну, а трое останутся, потому что им здесь будет комфортно. Хоккеисты сейчас не глупые. Они понимают: есть и языковой барьер, и особенности менталитета. Тем более, с учётом нынешней обстановки. Поэтому нам нельзя готовить игроков среднего уровня.

— Что нужно делать?

— У нас хоккей в глубоком кризисе, а значит требуется антикризисная программа. Она должна не только позволить ребятам расти, но и с организационной точки зрения быть независимой от ФХР и КХЛ. Тем более, Дмитрий Чернышенко сейчас заявил, что мы будем заниматься развитием спорта внутри.

Освободились ресурсы. Ну так давайте работать, но создавать не фейковые программы, а нормальные, разработанные профессионалами, а не студентами третьего курса. Мы сдвинемся с мёртвой точки, когда уже перестанем пускать пыль в глаза и говорить, что у нас всё здорово и замечательно, если с трудом выигрываем медаль.

— Выборы в ФХР состоятся уже в четверг. Вы видели программу Третьяка на ближайшие четыре года?

— Пока нет. Ещё никто не рассказал, какие направления работы у президента в ближайшее время будут приоритетным. Впрочем, предыдущие программы я тоже не видел и не слышал. За исключением одного тезиса: надо строить больше катков. В этом мы преуспели. В одной Москве более 130 сооружений с искусственным льдом. И везде ребята занимаются хоккеем. Но игроков готовят не катки, а специалисты, а с ними у нас тоже проблемы.

«Половина тренеров — без образования»

— То есть дело не только в самой системе, но и в отсутствии кадров?

—В КХЛполовина тренеров не имеют высшего образования. Мы основываемся на одном: если хоккеист хорошо выступал на льду, то уже специалист. А если ещё был за рубежом, то вообще отлично. Но не бывает так. Если брать выдающихся игроков, не у всех заладилась тренерская деятельность. Хотя на льду они действовали просто невероятно. Чтобы обучать, нельзя говорить: делай как я, делай лучше меня. Нужно объяснить, довести до мозгов молодых ребят, что и как они должны выполнить. Но это не каждому дано.

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— И что делать?

— В своё время игрокам, которые заканчивали карьеру и подходили по своему менталитету команде, всегда говорили: первое заявление пишешь в клуб, а второе — в институт на заочное отделение. Хочешь или нет, а сессию надо сдавать: открыть учебник, почитать, что-то рассказать, диплом защитить. Заставляли учиться, повышать мастерство.

А сейчас у нас в данном направлении хоть трава не расти. Никогда не видел, чтобы люди со скудным образованием могли решать какие-то глобальные вопросы. В академии предметы никто не ведёт без специального диплома, а у нас это считается нормальным. Поэтому и тренеров приглашаем, которые в Европе не востребованы, а иногда и вовсе неадекватно себя ведут.

— При этом новых имён в КХЛ практически нет.

— Тренеры ходят по кругу по клубам. Но не помню, чтобы кто-то из них предложил план, скажем, на три года. Мы сделаем то-то и станем чемпионами. Нет такого. Все начинают с того, что просят — дайте мне это, дайте то. Купите центральных нападающих, и я всё выиграю. Ну так воспитай сам. У тебя же не только основная команда, но и молодёжка. Корректируй, работай. Анатолий Тарасов в мою бытность, а я воспитанник ЦСКА, большое внимание уделял школе, поэтому армейцы каждый год выдавали не просто игрочков, а двух-трёх великих хоккеистов.

— Клубы идут по более простому пути?

— Они думают, зачем мучиться с молодёжью, самим готовить? Проще купить, кого надо. А сейчас попробуй это сделать. Даже среднего игрока, который в КХЛ может стать звездой, не приобретёшь. И тогда чем мы будем заполнять пробелы? Надо снох начинать воспитывать.

При этом сейчас у нас КХЛ, но я бы разыгрывал медали первенства России, как это было раньше. Чемпионом страны, как мне кажется, становиться намного почётнее, чем обладателем Кубка Гагарина, хотя это и выдающийся человек. Чисто моя точка зрения. Но если мы говорим о каком-то патриотическом воспитании, то, наверное, хорошо бы так сделать.

— Но идея КХЛ — привлечение зарубежных клубов.

— Я понимаю, если бы в лигу приезжали «Монреаль» или «Баффало». У нас команды, которые мы сами финансируем. За исключением клубов из бывшего СНГ. А остальных приходиться фактически «кормить». Выдающихся легионеров тоже никогда не было, за исключением двух-трёх человек во главе с Яромиром Ягром. Все остальные нужны лишь для пиара, чтобы хвалиться: у нас есть иностранец.

Я, например, ещё не понимаю, зачем в своё время КХЛ молодёжным командам ввела названия «Зайчики», «Попугайчики» и т.д. Юный спортсмен, придя в такую школу, будет считать себя хоккеистом «Металлурга»? Нет, конечно. А раньше ребята понимали, что они часть большого клуба. Хорошо ещё «Спартак», ЦСКА, «Динамо» на такое не пошли, хотел бы посмотреть на их названия. Хотя там тоже были «Красные дьяволята». В итоге дети без рода и без племени, не знают своих легенд, зато легко перечислят всех игроков из НХЛ. Изменения должны идти в комплексе — начиная с воспитания любви к своему клубу и стране.