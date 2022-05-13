Каменский — о Капризове: он задрал планку и должен продолжать играть в НХЛ на этом уровне

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Советник главного тренера сборной России по хоккею, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский высказал мнение, что российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов является лидером команды и играет огромную роль в результатах клуба.
Каменский — о Капризове: он задрал планку и должен продолжать играть в НХЛ на этом уровне
  • AP

«Ему нужно каждый сезон стараться и подтверждать, теперь уже задрал планку, и он должен играть на этом уровне, у него для этого всё есть: талант, молодость, задор, любовь к хоккею», — цитирует Каменского ТАСС. 

Он также подчеркнул, что Капризов является лидером в команде и играет огромную роль в результатах команды.

«Сент-Луис Блюз» на своём льду нанёс поражение «Миннесота Уайлд» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (5:1).

Счёт в серии до четырёх побед стал 4-2 в пользу «Сент-Луиса». Следующим соперником «Блюз» станет «Колорадо Эвеланш».

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал успехи форварда Капризова.

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